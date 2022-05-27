華人研發電力膠囊系統 全球最好 可解決儲電問題

丁廉君指出，透過電力膠囊系統，成本可能是電池的一半。（記者李榮／攝影）

Power8 Tech公司創辦人丁廉君，在發明家、律師戴志成等人的陪同下，於庫比蒂諾發表「電力膠囊系統」。他們介紹，系統可做為輔助的電網，解決過往再生能源的儲電問題。新研發的電力膠囊系統，發電效率和400米的水庫發電系統相同，可達到75%的水準，「有信心成為全球最好的儲能發電系統。Power8在矽谷 起頭，引領全球再生能源發展布局帶來畫時代、革命性的影響，藉此推動能源結構綠色轉型，引領儲能創新發展。」

「當不穩定的綠電成為主流，電網的唯一選擇是儲能。」丁廉君表示，為了走向綠能 環保、解決溫室效應、極端氣候的問題，全球128個國家宣示將達成「2050淨零」目標，淨零碳排不僅是環保議題，更攸關產業競爭力。但是，電能的儲存一直是必須面對的問題。因此，團隊結合美中台的工程師，打造出電力膠囊系統解決方案，透過將電能儲存的「削峰填谷」，有望能夠協助實現100%再生能源和淨零碳排，改變全球再生能源的發展。

他介紹，所謂的電力膠囊系統，可以說是「將一個大型水庫的發電系統濃縮儲存在膠囊之中」，可彈性有效地削峰填谷、弭平發電峰谷的落差，協助電網做電力調整。當儲能存電時，將電廠「低谷時的電能」、風力轉化的能源、以及太陽能產生的電，並用用利技術驅動水泵，將水壓入特殊設計的氣罐儲倉內，即完成儲能環節。

「電力膠囊系統」作為輔助電網，搭配太陽能與風力等發電系統，確保「削峰填谷」。（記者李榮／攝影）

尖峰段需要用電時，系統再將氣罐內的壓力釋放，推擠氣水混合罐內的水能出倉，推動水輪機轉動，轉化成電能，進而完成釋能環節，類似一般水力發電的原理。同時回收水資源，循環使用，而且封閉系統。也正是由於封閉系統，在轉動過程中，水資源耗損的極少，不會因蒸發而減小，也做到真正的節能高效。團隊預估，透過模組化進行系統擴大、規模化發展，若配合餘熱回收與太陽能、風力發電系統，可產生更高的發電效率，實現「100%的再生能源」、全天候的使用。

以一個100公尺乘以100公尺的一萬平方米基地計算，可以放置5000個膠囊、儲存10萬度的電（100MWh），也就是可提供1萬個家庭、約5萬人口的用電需求，相當於一個小城市的日用電量。

丁廉君表示，目前公司已經目前已取得相關專利，還有多項專利申請中。電力膠囊系統屬於大規模的設計案，需在大規模的社區與城市建造；膠囊系統可以設置在地底下，不會影響地表的空間使用與規畫。目前業務方面是在與開發商及政府洽談中。

丁廉君說，再生能源絕對是趨勢，而且零排放不僅是環保議題，更攸關產業競爭力。美國年用電超過3.5萬億度，台灣一年的用電量2700多億度，中國大陸一年用電超過7萬5000億度。台灣平均每人一年就用掉1.2萬多度的電，人均用電量高居全球前三，主因是佔比近60%的工業用電。各大企業已因國際供應鏈 要求，積極宣示零排放目標，並實施綠電採購、製程改善等措施，意味著積極發展綠電與再生能源已是刻不容緩。

依照美國能源部2021年發布最新再生能源藍圖，計畫在2050年前將太陽能發電占比提升至45%，承諾2030年排碳量較2005年減少50%，2035年前實現發電淨零碳排，2050年實現「碳中和」。然而，再生能源雖對環境友善，但最麻煩就是「不穩定性」，例如受限於日照與風速等不可抗的自然環境。另外，再生能源在夜間離峰時缺電，尖峰電力也造成無形浪費，因此設法有效率的「削峰填谷」、弭平電力差距，就是解決再生能源痛點的最大關鍵。