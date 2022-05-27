爭平權丟工作後 49人舊將卡普尼克試訓突襲者

卡普尼克曾在播放國歌時下跪，以此抗議警察暴力執法以及種族不平等問題。（美聯社）

根據ESPN記者謝福特（Adam Schefter）的爆料，美式足球 大聯盟（NFL ）老將、前舊金山49人傳奇四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）周三（25日）與拉斯維加斯突襲者隊（Las Vegas Raiders）進行試練。卡普尼克因在NFL2016賽季播放國歌時單膝下跪而得名，他希望以這樣的方式抗議警察 暴力執法及種族不平等問題。

卡普尼克在今年休賽季與多名NFL球員一起練球，並在密西根大學的春季賽季接受了系統的傳球恢復訓練。此次前往突襲者隊試訓也是他在2016賽季後首次重返NFL聯盟。

卡普尼克的下跪抗議，在當時成為一個全國性的話題，支持他的人呼籲改變社會問題，而批評他的人聲稱，下跪是對國旗和退伍軍人的不尊重。

儘管雙方爭論不休，巨大的社會討論給卡普尼克帶來了巨大的影響。這位在49人效力長達6個賽季的老將在賽季末沒有得到聯盟中任何球隊的合同。時任總統的川普曾表示，NFL聯盟應該開除所有在播放國歌時抗議的球員。卡普尼克在那個賽季末成為自由球員，至今都未有一支球隊願意與之續約。

卡普尼克的抗議在2020年佛洛依德（George Floyd）之死後，再次引起反響，NFL聯盟中幾乎所有球隊都效仿卡普尼克的方式，呼籲社會關注警方暴力執法以及種族平權問題。

突襲者隊老闆戴維斯（Mark Davis）公開表示，「如果球隊教練和總經理想要將他納入陣中，我會張開雙臂歡迎他」。

在經歷首天的試訓後，突襲者主教練麥克丹尼爾（Josh McDaniels）對於卡普尼克的表現閉口不談，他說：「將會有很多球員參與到試訓中，根據正常的流程，我們只會討論已簽約的球員，我們會做出對球隊最有利的選擇。」