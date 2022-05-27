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蘋果援助項目到期 遊民問題仍難解

記者陳爍嘉／聖荷西報導
遊民問題是灣區愈來愈嚴重的社會問題。（記者陳爍嘉／攝影）
遊民問題是灣區愈來愈嚴重的社會問題。（記者陳爍嘉／攝影）

蘋果公司為期九個月的遊民汽車旅館援助項目本周已到期。蘋果公司表示，已幫助八名遊民找到永久住處，但仍還有數十人依然無處安家。

65歲的伊格萊西亞斯（Bertha Iglesias）在這個蘋果項目到期的前一天表示，他們沒有得到任何安置。她計畫周一搬回她的拖車裡，把車停在她母親家附近的街道上。

蘋果公司曾在北聖荷西有一塊的空置土地，佔地55畝，在這片空地上生活著30到100位無家可歸人員。去年，蘋果公司將這些遊民驅趕出這片空地，並將數十名無處安家的人員臨時安置在汽車旅館裡，掏出數百萬元，為他們支付了九個月的租金，同時希望幫助他們尋找永久住處。

非營利組織HomeFirst的首席營銷和傳播官史密斯（Lori Smith）在一封電子郵件中說：「我們知道（汽車旅館）對一些項目參與者來說非常有效，而其他人則需要更多時間。」

灣區遊民的安置問題一直備受社會和政客的關注，但是想要解決遊民難題還面臨著很多障礙。例如如何尋找可負擔住房，如何得到遊民的信任、幫助他們戒毒、滿足他們對醫療的需求等等。

HomeFirst首席執行官尤爾頓（Andrea Urton）表示，蘋果為安頓汽車旅館居民發揮了關鍵作用，「當我們缺乏永久住房選擇或人們不符合立即安置的標準時，我們所能做的就是提供服務、支持、鼓勵，並讓他們做出自己的決定。」

社運人士卡特萊特（Shaunn Cartwright）抨擊蘋果公司為人們提供了穩定的汽車旅館房間，但後來卻又收回。卡特萊特認為，汽車旅館住宿為居民的身心健康創造了奇蹟，應該延長該計畫，「如果他們最終又流落街頭，那完全是蘋果的錯。」

根據聖他克拉拉縣政府2019年的一份調查，聖他克拉拉縣2019年共有9706位無家可歸者；而聖荷西在2019年則有6172位無家可歸者。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)說：「儘管我們共同在2016-2019年為收容6900多名無家可歸的鄰居做出了努力，但我們每安置完一位無家可歸者，就會有另外三個人被趕出家門。」

蘋果 遊民 汽車

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