聖他克拉拉縣6月新規 若浪費水最高罰1萬

聖他克拉拉縣居民若浪費用水最高可罰1萬元。（美聯社）

根據24日下午批准的新預防乾旱規則，聖他克拉拉縣違規居民可能面臨高達500元罰款，在極端情況下，可能面臨1萬元罰款，這是加州 任何城市地區最嚴厲的規則之一。

聖他克拉拉谷水利局是一個位於聖荷西 的政府機構，作為200萬居民的批發水供應商，其董事會以不斷惡化的乾旱、當地水供應的減少以及居民未能達到節約目標為由，一致投票 決定設立一個執法計畫，對違反戶外澆水規則的業主進行警告，然後罰款。

新規則於6月1日生效，但主要取決於市民的投訴。根據規定，居民如果看到水被浪費，可以通過撥打408-630-2000，或發電子郵件到[email protected]，或在網上報告www.valleywater.org/droughtsaving-water/report-water-waste，以告知地址和事件發生日期。

常見的違規行為包括房主或企業每周給草坪澆水兩次以上，在上午9時至下午6時蒸發量最大的時間段內澆水，以及澆水過多導致水流入人行道或街道。

如果是第一次違規，該水區將向業主發出一封信。如果兩周或更長時間後再次發生違規行為，在業主糾錯後，該區將派出一名工作人員與居民討論該案件，或留下關於規則和罰款的門貼。

在第三次違規時，該水區可以發出100元的罰款，隨後第四次罰款250元，第五次500元。在極端的情況下，如業主明顯過度澆水並公開拒絕遵守規則，該區有能力發出1萬美元罰款，每天罰款500元，直到違規行為得到糾正。

然而，新計畫並非沒有挑戰。其一， 執法的「水警」寥寥無幾。水利局表示若有必要，該機構將雇更多人。此外，水區希望水零售商幫助執行節水規則，但聖荷西水務公司稱無計畫對任何人進行罰款，也不會與該水利局分享關於用水者的信息。

周二，水利局的董事會成員建議每月公布該縣最大的水資源浪費者名單，並計畫在今年夏天做。去年6月，水利局區要求所有聖他克拉拉縣居民減少15%的用水，但他們只減少了9%。而且在1月、2月和3月極度乾旱的幾個月，用水量實際上增加了，當時雨水稀少，房主們都打開了草坪灑水器。