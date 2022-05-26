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柏克萊加大女泳隊教頭 遭控嚴重霸凌與種族歧視

編譯組／灣區25日電
20多名柏克萊加大游泳選手與家長，指控游泳總教練嚴重霸凌與種族歧視。(美聯社)
20多名柏克萊加大游泳選手與家長，指控游泳總教練嚴重霸凌與種族歧視。(美聯社)

20多名柏克萊加大學生游泳選手、前運動員與家長共同指控，長期擔任學校女子游泳隊總教練的麥基維(Teri McKeever)，有嚴重霸凌與種族歧視行為，導致多年來曾有數名游泳運動員動念想自殺，還有其他人離開游泳隊。

60歲的麥基維在加大傳奇職業生涯跨越30個年頭，包括多次執掌美國奧林匹克女子游泳代表隊教練。有關她在言語、情感、同性戀與族裔歧視的指控報導，24日首次在新聞媒體「橘郡報」(Orange County Register)被披露。

報導指出，對19名現任與前任加大游泳隊員、六位家長與一名加大前男子游泳隊員採訪中，加深了至少自2014年以來，一再忽視或僅溫和地處理有關麥基維的投訴。報導也對多名前隊員學生匿名，其中包括兩名學生透露，曾因教練考慮過自殺。

麥基維24日告訴「紀事報」，她不認為發表評論能符合她的最大利益。

一名柏克萊加大發言人以個人隱私法規與政策為由，拒絕對這些指控發表評論，也拒絕證實校方是否正在進行調查。校方發表聲明稱，這些指控「嚴重且令人深感不安」，包括針對員工的「反騷擾程序」(anti-harassment procedures )，並表示學校鼓勵可能受到影響的現在與過去的學生，尋求支持與協助。文件指出，調查需要兩至三個月，時間還可能延長。校方若有任何處置，有40天時間告知員工處置內容。

「橘郡報」報導指出，柏克萊加大「防治騷擾與歧視辦公室」正在調查多名游泳運動員的指控，他們稱麥基維近來使用族裔綽號與對嘻哈音樂的不雅用詞，調查可能會擴大。校方並未證實有關調查內容。

一名前游泳運動員透露，她對校方會採取行動的期望甚低，也清楚不要對體育部門或行政部門抱任何希望；根據經驗，校方忽視投訴，學生沒有受到保護，也未獲得回應。報導指出，有14名女性運動員說，她們是麥基維的目標，而共有19名女性目睹辱罵施虐。也有人透露，LGBTQ游泳運動員是特定目標，一名運動在開始與隊員約會之後，2014年被教練強迫離開游泳隊。

游泳 運動員 柏克萊加大

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