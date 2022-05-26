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舊金山市長增撥4790萬 扶持小企業刺激經濟復甦

記者李怡／舊金山報導
市長布里德宣布追加對小企業扶持撥款，以刺激經濟復甦。（記者李怡／攝影）
市長布里德宣布追加對小企業扶持撥款，以刺激經濟復甦。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德宣布增撥4790萬元，用以支持市內經濟核心區的疫後經濟復甦；撥款將包括向小企業提供新一輪支援，舉辦公共活動和改善公共空間，並繼續現有社區安全專員計畫。

舊金山市經濟核心區包括市中心、南市場街、聯合廣場(Union Square)、市政中心、芳草島(Yerba Buena)和米慎灣(Mission Bay)。這些地區疫前依賴以打工者和遊客為主的人流量。自從新冠疫情爆發以來經濟受到嚴重衝擊，至今未復蘇。

布里德提出多項撥款建議，包括將直接撥出1000萬元經費和貸款助小企業提升、維持和調整營商模式。新撥款亦會延伸至全市企業。

未來兩年撥出1050萬元作為城市核心區復甦基金，支持活動舉辦、改善公共空間並展開全市市場推廣活動；同時另撥2540萬元延續中市場街及田德隆社區安全計畫(Mid-Market/Tenderloin Community-Based Safety Program)。此計畫安排社區安全大使，在田德隆區、民政中心及市場街维持治安，並為來當地的工作人員和遊客提供安全環境。

布里德並建議撥款200萬元設立「舊金山市歡迎大使及退休警員社區大使」，安排他們駐守重要車站和旅遊景點，例如市中心各捷運站、聯合廣場和海旁大道(Embarcadero)沿線。這筆撥款將持續市府現有投資，並協調其他市府部門和社區相關工作，為商家、居民和遊客帶來良好的市容市貌。

布里德表示，隨著舊金山市正從疫情中復甦，會陸續看到市內會有巨大轉變，尤其經濟核心區的轉變比其他區域更大。她強調，舊金山經濟復甦，生活重回正軌之際，市中心地區的小企業需要市府伸出援手，以幫助他們度過難關。

數據顯示，疫情前有近47萬人到舊金山市內上班辦公。據市府經濟師最新報告指出，區內僅35%的辦公職員重回辦公室，且舊金市觀光業還沒回復往日水平。疫前年均100萬名遊客到訪舊金山市，觀光局(SF Travel)預計觀光業最快2024年才能全面復甦。

舊金山 觀光 疫情

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