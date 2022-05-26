洛威爾高中改抽籤招生不及格生變多？校長：變數很多

洛威爾高中招生方式改變後，新生成績不及格人數變多。不過，洛威爾高中校長多明格斯認為，有太多變數導致D與F成績增加。(美聯社)

舊金山 洛威爾高中教師去年給出成績不及格D與F的九年級新生人數明顯增加，這剛好是學校委員會取消數十年來擇優錄取招生方式後，採取抽籤入學錄取新生班級的第一年。

眾所預料的較低成績表現，可能成為洛威爾高中入學方式激烈辯論的一部分，涉及族裔、公平與成績。這些成績引發學生與學校教師及教職員如何適應改變。不過，目前尚不完全清楚入學政策改變是否影響洛威爾高中九年級學生成績D與F的人數增加，或者除了疫情 還有其他原因。

根據「紀事報」獲得舊金山聯合學區 內部數據，洛威爾九年級新生班級620名學生中，有24.4%在秋季學年度獲得至少一個D或F成績，相較之下，2020年秋季班與2019年秋季班新生的此一比率分別為7.9%與7.7%。

整體來看，洛威爾九年級學生拿到D或F成績人數，從2020年秋季班的51人增加三倍至2021年的152人。根據學區資料顯示，成績不及格人數增加情況，已接近舊金山其他高中不及格成績人數。

成績不及格人數增加，恰巧發生在洛威爾高中抽籤入學錄取新生班級的第一年，與舊金山其他高中相同，錄取入學方式不再是考試分數與成績。洛威爾高中秋季班10-12年級低分學生人數也有所增加，但變化不大。這些班級是以舊有擇優錄取制度入學。

洛威爾高中校長多明格斯(Joe Ryan Dominguez)告訴「紀事報」，有太多變數導致學校D與F成績增加。他指出，經過一年遠距學習，學生開始在高中新階段進行面對面教學，因新冠而導致學生與教職員缺席，都能解釋成績表現不佳的原因。才於上個月宣布辭職的多明格斯表示，重要的是不要在如此敏感議題上隱射原因，以免有辱在過去非常困難一年、努力工作的師生。

儘管成績不及格學生人數增加，洛威爾高中獲得至少一個D或F成績九年級學生人數，與米慎高中(Mission High School)並列，在學區至少有200名新生的七所高中比率最低。

迫於新冠疫情，學校委員會通過自洛威爾高中從擇優錄取到抽籤錄取的快速改變，理由是疫情中斷學校申請的考試與成績。洛威爾高中今年新生班級是數十年來最多元化，有更多非裔與西語裔學生。擇優錄取政策反對者認為，菁英主義導致不平等現象長期存在。努力恢復擇優錄取人士表示，轉向抽籤傷害亞裔美人學生，並忽視競爭激烈學校對成績優異學生的好處。

隨著爭論再度升溫，即將離任的學區總監馬修斯(Vincent Matthews)24日在學校委員會議提議，將洛威爾高中抽籤錄取延長至2023-24學年，舊金山聯合學區則啟動公共程序以確定長期政策。