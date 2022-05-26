解決遊民問題 金山撥款6740萬加碼永久支持性住房

在過去兩年裡，舊金山市租賃和收購了共計2500多個新的永久支持性住房單位。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德宣布，計畫撥款6740萬元投資 永久支持性住房；款項將用於提供非營利性機構員工的工資、加強社會服務和改善基礎設施、支持永久支持性住房（PSH）組合，其中包括對老舊支持性住房的改造。

舊金山市過去兩年租賃和收購共2500多個新的永久支持性住房單位，是近20年來最大的擴建；2022-2023財年和2023-2024財年預算 的重點，是確保永久性住房組合的公平性，同時繼續為無家可歸者提供住房機會。

此次撥款還將為市內青少年和家庭購置至少90個新的永久支持性住房單位，在未來兩年創造1784個就業職位，並將目標擴大到289個成人和青年職位；以及在兩年內增加679個新的永久性支持性住房單元，包括用於家庭和育兒的新住房單元。

撥款兩年內已投入3000萬元，用於提高投資永久支持性住房（PSH），支持服務和物業管理的非營利性員工的工資。未來3240萬元投資於住房計畫，為租戶提供更高水平的管理服務，以確保他們保持穩定的住房。500萬元則用於支持對現有建築物進行改造，以解決安全性等問題。

布里德表示，雖然今年的預算將幫助解決一些最緊迫的問題，但投資永久支持性住房至關重要；她指出，住房是解決無家可歸問題的有效方法，這些投資使舊金山市能夠維持必要的關鍵基礎設施和人員配置，以幫助弱勢居民擁有住房。

預算還包括投入永久性住房有針對性的人員工資，以將PSH管理經理的工資提高到每小時28元，以提供薪酬公平並減少員工流失。此外，正在進行的1200萬元將增加一線工人的工資，例如在PSH投資組合中經營建築物的門衛和前台文員。

在舊金山進行這些重要的資金撥款支持的同時，舊金山市也在擴大住房機會。本次的永久性住房投資由提案C、地方、州和聯邦基金共同支付。