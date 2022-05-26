聖荷西市警局爆醜聞 市長李卡多：加強監督

聖荷西市長李卡多呼籲改變城市監督和程序，以應對聖荷西警察局對利用職務便利、勒索猥褻他人的雇員進行刑事調查。(聖荷西市府官網)

聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）日前呼籲改變城市監督和程序，以應對聖荷西警察 局對利用職務便利、勒索猥褻他人的雇員進行刑事調查。最近報告顯示，因涉嫌犯罪行為而受到聖荷西警局調查的部分市政府雇員，仍在從事面向公眾的工作，恐對社區造成進一步傷害。

李卡多提議，讓獨立警察審員 (IPA)、城市經理和城市審員協同工作，審查不當行為、讓聖荷西警局和城市積極響應各類事件。他還就政策的變更提出建議，以更好地保護公眾。建議內容包括涉事雇員何時暫停其面向公眾的工作，以及何時加速對涉嫌不當行為的調查。

李卡多在備忘錄中寫道，「我們必須確保，當合理懷疑一名市政府雇員的嚴重不當行為時，社區的任何成員都不會遭受任何違法的對待」，公職人員有權受到全面和公正的調查，但市政府官員和公眾有權知道為什麼這兩名雇員在最初的投訴後，沒有被休假或重新分配到辦公室工作，以最大限度地減少對社區成員造成傷害的風險，「我們必須做得更好」。

32歲的聖荷西警察多明格茲（Matthew Dominguez）12日因猥褻罪被捕，目前因涉嫌上個月接聽電話時自慰而受到起訴。據報導，多明格茲最近接獲報案前往一棟民宅執勤，因為對該家庭的23歲女兒產生興趣，竟在現場做出自慰舉動，因而被捕。另外，一位不願透露姓名的女士，在發現多明戈茲是去年12月她酒後駕車事件中執行逮捕的官員後說：「他非常堂而皇之地摸了我的左胸。我記得我告訴他的搭檔，多明格茲警官剛剛摸了我，他卻用『試圖幫我繫安全帶』來搪塞過去」。目前，該名女士已經將此事件提交給聖荷西警察局內務部和金寶市警察局。

此外，2018年12月，47歲的聖荷西警察格里濫用職權向亞裔 按摩店老闆勒索性行為和錢財，被判處35年監禁。根據一封匿名舉報信，格里撫摸和揉捏了按摩店受害人的肩膀和背部，並要求受害人到後面的房間給他按摩。他告訴店主會「幫助開盡可能多的商店，要我照顧他」。

格里的大多數受害者是亞裔美國人，英語不是他們的第一語言。這位舉報人說：「我感到非常不舒服、害怕，而且他的行為不像一個專業的城市代表」，「作為納稅人和美國公民，像他這樣的人通過恐懼、不受歡迎的性挑逗和索賄來利用移民，這讓我感到難過」。

聖荷西警察局近幾個月來一直在調查這兩起事件，但是，這些市政府員工都繼續從事面向公眾的工作，使社區面臨進一步的風險。