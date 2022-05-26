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台灣科技新創矽谷基地 參加餐飲創新投資峰會

記者李榮／灣區報導
陳瑞弦也獲邀擔任亞太區投資人代表，與其他創投討論全球食農餐飲市場及投資趨勢。（受訪者提供）
陳瑞弦也獲邀擔任亞太區投資人代表，與其他創投討論全球食農餐飲市場及投資趨勢。（受訪者提供）

台灣食農餐飲科技創投基金與加速器Foodland Ventures扶田資本今年與科技部台灣科技新創矽谷基地（TTASV），帶領四家新創企業參加美國「Food Innovation & Investment Summit」（餐飲創新投資高峰會）。扶田資本創辦人暨執行長陳瑞弦也獲邀擔任亞太區投資人代表，與創投討論全球食農餐飲市場及投資趨勢。

「餐飲創新投資高峰會」是專注食農餐飲科技的指標性國際新創盛會，包括Nestlé（雀巢）、PepsiCo（百事公司）、Tyson Foods及Unilever（聯合利華）等食品龍頭，以及Big Idea Ventures、S2G Ventures、Finistere Ventures、Unovis Asset Management創投都參與會展。這次扶田資本與科技部台灣科技新創矽谷基地（TTASV）共帶領Botrista、Lypid、Yo-Kai Express以及KABOB四家新創參加展會。

高峰會中的投資趨勢論壇中，陳瑞弦與國際創投探討業界在國際市場環境下，產業受到全球暖化、人力短缺及傳統產業升級的影響。他認為，「在未來一年半，能解決這些痛點的新創企業，將持續為投資界炙手可熱的焦點標的」。他也進一步指出，台灣擁有頂尖軟硬體人才、大型食品集團資金及完整食農餐飲供應鏈，台灣成為亞洲餐飲矽谷指日可待。

論壇中也提及，美國餐飲業為因應產業人力結構變化與缺工，加速科技導入與自動化產能的運用，以達到餐廳內外場的品質及效率升級，自動化已經是產業中不可逆的趨勢。而像是此次參展的智慧飲料機器人公司Botrista Technology，就在美國協助國際餐飲連鎖集團，讓集團不需繁瑣人力準備流程，就能提供上百種飲品，以提高業績銷售。

此外，近年來歐美國家因應全球淨零碳排趨勢，政府及投資機構都在提倡替代性食品產業的發展，例如，近期熱門的植物肉、細胞培養技術等，都還是相當受矚目。亞洲方面，傳統市場與物流產業因疫情影響紛紛轉向供應鏈創新的解決方案，也帶給新一代新創升級產業的機會，「我們將會看到許多協助傳產升級的新創公司，透過併購來加速產業進步。」

投資 矽谷 供應鏈

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