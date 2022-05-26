灣區樓市供應增加房價未降 需求減少

灣區樓市供應增加，需求減少。（電視新聞截圖）

灣區的現房庫存終於增加了，但這並沒有使房價 下降。

雖有更多的房子出售，然而房貸利率 的上升和股票市場的暴跌，使得買房對大多數人來說，仍然遙不可及。

Compass公司的房地產 經紀人巴爾（Holly Barr）說：「問詢電話少了，我看到的報價少了，看房日的活動也少了，房市降溫是肯定的了。」

她說，房價仍然高企，加上利率上升和通貨膨脹，導致買家猶豫不決，特別是在科技股發達的矽谷。「利率很高，而我的股票卻很低…。我不能再這樣做了，」巴爾說。

房地產巨頭Re/Max Bay Area表示，經濟狀況已經迅速給灣區的住房情況蒙上了陰影。「我們肯定看到了一點變化，」Re/Max總裁Tim Yee說。「但不像去年那樣強勁。」

由於房價比去年這個時候上漲了12%，Re/Max說，當地的銷售量下降了17%，主要是因為只有非常富裕的人才能買得起現在市面上的東西。

巴爾說：「房贷利率、通貨膨脹，我認為這些對低端市場的影響比中端或高端市場的影響大得多。」

雖然預測房地產價格是一個傻瓜遊戲，但人們說，價格可能至少在一段時間內會保持穩定，除非本地科技股繼續下挫。