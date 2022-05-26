我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

灣區樓市供應增加房價未降 需求減少

編譯組／灣區綜合電         
灣區樓市供應增加，需求減少。（電視新聞截圖）
灣區樓市供應增加，需求減少。（電視新聞截圖）

灣區的現房庫存終於增加了，但這並沒有使房價下降。

雖有更多的房子出售，然而房貸利率的上升和股票市場的暴跌，使得買房對大多數人來說，仍然遙不可及。

Compass公司的房地產經紀人巴爾（Holly Barr）說：「問詢電話少了，我看到的報價少了，看房日的活動也少了，房市降溫是肯定的了。」

她說，房價仍然高企，加上利率上升和通貨膨脹，導致買家猶豫不決，特別是在科技股發達的矽谷。「利率很高，而我的股票卻很低…。我不能再這樣做了，」巴爾說。

房地產巨頭Re/Max Bay Area表示，經濟狀況已經迅速給灣區的住房情況蒙上了陰影。「我們肯定看到了一點變化，」Re/Max總裁Tim Yee說。「但不像去年那樣強勁。」

由於房價比去年這個時候上漲了12%，Re/Max說，當地的銷售量下降了17%，主要是因為只有非常富裕的人才能買得起現在市面上的東西。

巴爾說：「房贷利率、通貨膨脹，我認為這些對低端市場的影響比中端或高端市場的影響大得多。」

雖然預測房地產價格是一個傻瓜遊戲，但人們說，價格可能至少在一段時間內會保持穩定，除非本地科技股繼續下挫。

利率 房地產 房價

上一則

愛心媽媽表揚大會慶功 宣揚孝道

下一則

舊金山奶茶店收售贓物嫌犯 3年前就有前科

延伸閱讀

灣區移民故事 華裔製片「佛利蒙」開拍

灣區移民故事 華裔製片「佛利蒙」開拍
鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡
中國一線城房貸利率 全面下調北京最低降至5% 多地低至4.25%

中國一線城房貸利率 全面下調北京最低降至5% 多地低至4.25%
神學士裁撤人權委員會 阿富汗人權再失保障

神學士裁撤人權委員會 阿富汗人權再失保障

華爾街無畏女孩 續留至明年初

華爾街無畏女孩 續留至明年初

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕