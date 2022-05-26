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金山旗袍文化月「東方盛典」密爾比達登場 亞裔女市長走秀

記者李榮／密爾比達報導
第七屆舊金山國際旗袍文化月密爾比達舉行。（記者李榮／攝影）
第七屆舊金山國際旗袍文化月密爾比達舉行。（記者李榮／攝影）

第七屆舊金山國際旗袍文化月壓軸活動「東方盛典」日前在密爾比達舉行。這是今年繼國際旗袍攝影大賽開賽、「旗風堂創意廚房」尋找旗袍美廚代言人系列活動之後的另一發揚旗袍與中華傳統文化的活動。

本次活動由美國旗風堂、舊金山國際旗袍文化月基金會主辦。包括佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、聖他克拉拉市市長吉爾莫（Lisa Gillmor）、密爾比達副市長蒙塔諾（Carmen Montano）、薩拉度加市議員趙嬿、密爾比達市議員Evenlyn Chua、庫比蒂諾市議員魏虹等人作為特邀嘉賓，並且由她們擔任今年度的社區明星（Community stars）。主辦方邀請這幾位女性亞裔民意代表，身著各式華服旗袍走秀，展現女性領導者溫柔動人的一面，也發揚旗袍及中華文化的魅力。

女性領導力華服秀由旗風堂創始人沈籽蘇與丁丁電視創辦人丁維平聯合發起，當日由丁維平擔任主持人。

另外，包括德利市副市長布諾孟德沃（Raymond Buenaventura）、佛利蒙市議員邵陽、市議員黃潔宜等人也出席致意，祝賀旗袍文化月圓滿成功。

沈籽蘇表示，這次是疫情之後第一次在實體舉行，意義重大，疫情期間，女性領導者憑藉頑強的韌性、勇氣帶領社區抗擊疫情，展現獨屬於女性領導者的魅力，而本次活動也是以旗袍之名，致敬生命，「女性領導者華服秀讓這些社區明星們，身著帶有中華傳統文化元素的華服，向大眾展示東方美。」

當日現場還舉行主題微論談，由參與的女性領導者們，分享自己對於美的社區的定義。高敘加指出，美麗的社區應是互助合作，各族裔群體都團結在一起，追求共同的集體利益。

疫情 密爾比達 舊金山

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