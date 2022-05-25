市議員佩斯金到華埠 籲積極投票維護權益

市議員佩斯金(左四)到華埠呼籲選民積極投票，用選票維護自身權益。（記者李怡／攝影）

擔憂6月選舉投票 率或再創新低，舊金山 市議員佩斯金、華協中心工作人員及舊金山市選務處外展人員24日在花園角舉行記者會，強調投票的重要性，鼓勵民眾積極參與選舉。選務處華裔職員並分享投票率最新數據及如何投票等基本資料。

2022年中期選舉初選將於6月7日舉行，選民們已陸續收到選票。舊金山市選民今年投票任務繁重，大約將要通過投票決定10個州府職位的候選人，三位市內職位的人選，八個地方提案能否通過，還有是否罷免檢察長。

佩斯金說：「距離6月7日投票日只有兩星期，但目前投票率少於一成」，佩斯金強調，「不要讓華裔聲音沉大海，無論選民有何種政治觀點或傾向，都應該踴躍投票，保護自身權益非常重要。」

據選務處外展專員介紹，本周在舊金山市政廳內的選務處會有雙語服務人員現場指導投票；在6月7號投票日當天，舊金山會有588個投票站點開放給選民。距離華埠 最近的投票站，就是位於舊金山市立大學(City College)的站點。如有任何疑問，可撥打投票諮詢電話 415-554-5685，或登錄網站sfgov.org查詢。

華協中心（CCDC）目前已開始投票服務，華埠選民可以到華協中心辦公室內尋求投票填寫與投遞幫助。

目前選務中心需要大量的中英雙語服務志願者參與6月7日588個選務中心的服務工作中，有意願的志願者可以登錄sfgov.org/jobs報名，或是到選務處直接報名登記。