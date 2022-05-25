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洛威爾高中抽籤招生擬延長 華裔家長促教委會否決

記者李怡／舊金山報導
洛威爾高中招生抽籤入學制擬延長，華裔家長促教委會否決。（記者李怡／攝影）
洛威爾高中招生抽籤入學制擬延長，華裔家長促教委會否決。（記者李怡／攝影）

舊金山市聯合學區24日晚在教育委員會提出兩項決議案：分別為建議延長洛威爾高中(Lowell High School)以抽籤方式招生一年，以及就未來招生程序進行持份者審查程序，由教委會開會審議表決；當天洛威爾校友會與華人家長諮詢委員會促教委會否決延長抽籤招生制，並揚言進行抗議。

抗議活動組織者招霞表示，洛威爾高中的隨機抽籤錄取制度要再多實行一年，那麼一共會實行至少三年，直到 2024年6月，這將會整整延誤三屆學生。她指出，法官早在去年就判決洛威爾收生改制的匆忙決定，在程序上不合法；但校區不但沒有恢復擇優錄取收生制度，而是把抽籤制度不斷拖延。新任學區總監將在7月 1日上任，應等待新學區總監一起處理，更為合理。

家長張威表示，如果要制定更好的制度，應先恢復到原來的擇優制度，再從長計議，否則又有至少一屆的中學生失去機會，甚至耽誤了成千上萬的中學生小學生們公平升學的機會。

洛威爾校友會會長拉薩魯絲(Kate Lazarus)說︰「我們承認過去數個月對校區是個艱難時間，著手物色新學監、解決預算赤字和彌補教師薪資；現在是時候開始透過按成績收生，向舊金山市家庭提供清晰度和穩定度，符合社區要求的招生制度了。」

今年2月，三名時任教委因此前更改洛威爾收生制度，由按成績入學變為抽籤，結果遭超過七成選民投票罷免。據新聞媒體最新民調顯示，僅13%選民支持洛威爾高中用抽籤制度招生。

洛威爾校友會去年訴諸法院，證明去年教委會將學校的招生制度改為抽籤，違反「布朗法」(Brown Act)；但校區仍堅稱因已進入招生周期，重新恢復按成績招生已太遲。校友會認為，現在校區有充裕時間為下個學期實行按成績招生。

拉薩魯絲說︰「洛威爾校友會準備支持一套透明、由社區驅動的程序，分析和考慮明年及之後的學生入讀洛威爾的收生制度，舊金山市的學生和家庭等待學區給出一個準確公平合理的回應。」

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