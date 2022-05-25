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金山縣警佩雙語名牌 跨語言障礙建互信服務多元化社區

記者王子涵／舊金山報導
十多位佩戴粵語、普通話、菲律賓語的縣警在現場展示新的雙語名牌。（記者王子涵╱攝影）
十多位佩戴粵語、普通話、菲律賓語的縣警在現場展示新的雙語名牌。（記者王子涵╱攝影）

舊金山縣警長宮本（Paul M. Miyamoto）24日在亞太裔社區中心（Asian Pacific American Community Center）宣布，雙語名牌項目（Bilingual Nameplate Program）上線，所有得到市府人力部門認證的雙語縣警將佩戴雙語名牌，更好地服務舊金山多元化社區。首批雙語名牌將囊括粵語、普通話、西班牙語以及菲律賓語，未來還將上線越南語、俄語以及阿拉伯語名牌。縣警辦公室成為舊金山首個上線雙語名牌項目的一線急救部門。

縣警辦公室成為舊金山一線急救部門中，首個上線雙語名牌項目的部門。（記者王子涵/攝...
縣警辦公室成為舊金山一線急救部門中，首個上線雙語名牌項目的部門。（記者王子涵/攝影）

宮本表示，對於母語非英語的人們來說，與執法部門進行有效溝通是一項挑戰。縣警辦公室想要打破語言上的障礙，這樣當人們需要幫助時，他們便可以尋求縣警的幫助，縣警也能用他們認為自在輕鬆的語言回答問題。

5月正值亞太裔傳統月，十多位佩戴粵語、普通話、菲律賓語的縣警在現場展示新的雙語名牌。宮本表示，縣警辦公室中有超過37%的警員為亞裔、21%的警員為西班牙裔、超過60%為非裔警員，「最好服務於社區的方式就是與社區成員交流，讓他們感到舒適。」宮本說。

市議員華頌善表示，和社區成員保持溝通是一線警員保障公共安全的前提。（記者王子涵/...
市議員華頌善表示，和社區成員保持溝通是一線警員保障公共安全的前提。（記者王子涵/攝影）

舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）表示，和社區成員保持溝通是一線警員保障公共安全的前提；他感謝社區領袖陳美玲（Marlene Tran）一直監督執法部門的工作，並及時傳達社區的擔憂。

宮本表示，陳美玲在2010年第一次向他提起雙語名牌的建議，而且她多年來的付出才讓雙語名牌項目成功落實。

陳美玲表示，訪谷區曾經治安很差。（記者王子涵/攝影）
陳美玲表示，訪谷區曾經治安很差。（記者王子涵/攝影）

陳美玲在過去的35年來，一直致力於雙語教學，豐富的移民經歷讓她學會粵語、普通話、越南語、日語等多種語言。她在舊金山訪谷區（Visitacion Valley）活躍近20多年；陳美玲表示，這片區域曾經治安很差，被主流媒體稱之為「遺忘谷」（Forgotten Valley）。

「很多華人不會報警，因為他們不會講英文，這個是很大的困難。」陳美玲說，「除了白天、晚上在這裡教書，周五晚上還會請警察來社區中心，讓他們聽取案件，30多年了沒有停過。」

陳美玲表示，在開設英文夜班前，社區成員不願晚上來到社區中心學習，因為他們害怕自己的安全，她便向警局申請加強晚7時到9時的巡邏，並且加派校車接送學生回家。

舊金山縣警雙語名牌項目正式上線。（記者王子涵╱攝影）
舊金山縣警雙語名牌項目正式上線。（記者王子涵╱攝影）

陳美玲指出，當警員佩戴雙語的名牌時，他們能夠立即贏得社區成員的信任；「面孔不能立即起到幫助，但如果警員的名牌上有他們看的懂的語言，他們便知道找對了人。」陳美玲說。

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