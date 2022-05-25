舊金山未成年人口占比 全美大城最少

舊金山18歲以下的未成年人只占全市總人口13%，遠低於其他美國大城市。(Getty Images)

舊金山 18歲以下的未成年人只占全市總人口13%，遠低於其他美國大城市，如洛杉磯、西雅圖，甚至低於紐約市 。舊金山東北區屬較為富裕的社區，許多高收入年輕人選擇於此定居，然而這些富裕地區的18歲人口比率還不到10%。

根據2020年美國人口普查 結果，舊金山富裕地區如Nob Hill、SoMa、Russian Hill等地，18歲以下人口比率相當低。

舊金山18歲以下人口比率高的地區集中於南區，包括Glen Park、Twin Peaks 以西、Visitacion Valley以及Bayview等地。富裕地區如Sea Cliff是個例外，這裡18歲以下小孩比率偏高，可是Sea Cliff社區規模很小，此地18歲以下人口只占全舊金山同樣人口的0.5%。

2020年全國人口普查資訊顯示，舊金山18歲以下人口集中於少數社區；Bayview社區18歲以下的未成年人口約有9000人，Sunset/Parkside18歲以下者約有1萬1500人。Sunset/Parkside社區人口多，18歲以下未成年人多不令人訝異，但Bayview社區人口只占全舊金山的5%，該社區內18歲以下未成年人就占了整個社區人口的21%。

舊金山其他41個社區18歲以下未成年人口約占每個社區總人口的6%，或者更低；Nob Hill年輕人只占5.2%，Nob Hill有舊金山3%人口，然其18歲以下只占舊金山同樣人口的1.2%。

雖然舊金山許多社區年輕人口不少，一般預料，舊金山年輕人口未來10年將持續下降；舊金山1990年的18歲以下未成年人口約占16%，現已跌落到13%，專家認為這種趨勢將繼續發展下去。

根據政壇人士與政策專家，舊金山18歲以下人口減少的原因，與市區可負擔房屋短缺、收入不均問題惡化有關。

前舊金山市議員余鼎昂 (Norman Yee) 2017年曾提出為有小孩家庭開發房屋簡報，他在簡報中指出，如舊金山失去這些家庭，舊金山也將失去推動社區活力的重要資源。