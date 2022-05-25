鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了，近日灣區 許多亞裔釣魚 愛好者聚集到美國河（America River）和沙加緬度河(Sacramento River)釣鰣魚（Shad）。

據了解，鰣魚是「長江三鮮」之一，從古至今就備受食客喜愛。作為一種江海洄游魚類，性成熟的鰣魚會在春夏交界時（4月-6月）由海洋遊回淡水產卵，隨後又重返海洋，只有在這短短的時間窗口內才會形成鰣魚的魚汛。鰣魚一旦上鉤，反抗劇烈，還會跳出水面「洗鰓」，極力竄出水面，瘋狂扭動頭部，以將鉤子甩出，需要釣魚人有足夠的技術才能成功將魚抓住。鰣魚洄游產卵期間停止攝食或很少攝食，只能通過假餌的游動刺激鰣魚攻擊。由於時機難得、技術要求高、魚肉好吃，釣鰣魚活動深受路亞（假餌）釣魚愛好者的青睞。

灣區釣James Gao說：「很多人現在都在瘋這個釣魚，我也不例外，幾乎天天都跑去釣。連續釣了一個禮拜，身邊的親朋好友個個吃了都讚不絕口。這魚拉力不小，搏魚過程也算刺激，真是大自然的寶物。」

在中國長江流域，由於過去的過量捕撈，鰣魚從上世紀80年代後就打撈不到了。1996年，中國水科院長江所在峽江段徵調93船次，進行了連續21天、414小時的捕撈，一無所獲。2006年，在安徽段組織了124船次、連續25天462小時的捕撈，依舊沒有進展。按科學界的說法，要判斷一個物種是否滅絕，至少需要50年的時間，也就是說，未來約20年內，如果長江依然見不到鰣魚，科學界可能會宣布長江鰣魚的滅絕。

灣區釣友近期釣上來的「鰣魚」，其實是美洲鰣魚。美國鰣魚和中國鰣魚在外形上、生活習性上、營養價值上、DNA結構上都很近似。美洲鰣魚是非常好的運動魚類。洄游的雄魚平均2到3磅，而雌魚會重達4到6磅，有時候會更重。鰣魚原產於美國東海岸，在19世紀被運輸到了西海岸，並且落葉生根，枝繁葉茂。在西海岸，哥倫比亞河（Columbia river）擁有數量最大的洄游美洲鰣魚，緊隨其後的是沙加緬度河（及其支流），美國河，Feather河和Yuba河。

James Gao回憶美洲鰣魚的味道說，鰣魚不愧是長江三鮮之首，肉質又嫩又軟，帶有一點油脂，入口即化，沒有半點魚腥味。唯一的缺點就是刺多，「但是對於愛吃魚的人來說實在是很棒的魚。」