我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

記者陳爍嘉／聖荷西報導
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了，近日灣區許多亞裔釣魚愛好者聚集到美國河（America River）和沙加緬度河(Sacramento River)釣鰣魚（Shad）。

據了解，鰣魚是「長江三鮮」之一，從古至今就備受食客喜愛。作為一種江海洄游魚類，性成熟的鰣魚會在春夏交界時（4月-6月）由海洋遊回淡水產卵，隨後又重返海洋，只有在這短短的時間窗口內才會形成鰣魚的魚汛。鰣魚一旦上鉤，反抗劇烈，還會跳出水面「洗鰓」，極力竄出水面，瘋狂扭動頭部，以將鉤子甩出，需要釣魚人有足夠的技術才能成功將魚抓住。鰣魚洄游產卵期間停止攝食或很少攝食，只能通過假餌的游動刺激鰣魚攻擊。由於時機難得、技術要求高、魚肉好吃，釣鰣魚活動深受路亞（假餌）釣魚愛好者的青睞。

灣區釣James Gao說：「很多人現在都在瘋這個釣魚，我也不例外，幾乎天天都跑去釣。連續釣了一個禮拜，身邊的親朋好友個個吃了都讚不絕口。這魚拉力不小，搏魚過程也算刺激，真是大自然的寶物。」

在中國長江流域，由於過去的過量捕撈，鰣魚從上世紀80年代後就打撈不到了。1996年，中國水科院長江所在峽江段徵調93船次，進行了連續21天、414小時的捕撈，一無所獲。2006年，在安徽段組織了124船次、連續25天462小時的捕撈，依舊沒有進展。按科學界的說法，要判斷一個物種是否滅絕，至少需要50年的時間，也就是說，未來約20年內，如果長江依然見不到鰣魚，科學界可能會宣布長江鰣魚的滅絕。

灣區釣友近期釣上來的「鰣魚」，其實是美洲鰣魚。美國鰣魚和中國鰣魚在外形上、生活習性上、營養價值上、DNA結構上都很近似。美洲鰣魚是非常好的運動魚類。洄游的雄魚平均2到3磅，而雌魚會重達4到6磅，有時候會更重。鰣魚原產於美國東海岸，在19世紀被運輸到了西海岸，並且落葉生根，枝繁葉茂。在西海岸，哥倫比亞河（Columbia river）擁有數量最大的洄游美洲鰣魚，緊隨其後的是沙加緬度河（及其支流），美國河，Feather河和Yuba河。

James Gao回憶美洲鰣魚的味道說，鰣魚不愧是長江三鮮之首，肉質又嫩又軟，帶有一點油脂，入口即化，沒有半點魚腥味。唯一的缺點就是刺多，「但是對於愛吃魚的人來說實在是很棒的魚。」

釣魚 灣區 亞裔

上一則

支持墮胎權 遭大主教禁參加聖餐禮 波洛西回擊

下一則

槍案頻傳 聖他克拉拉縣議員促加強管制幽靈槍

延伸閱讀

100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度

100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度
華運會保齡球賽庫比蒂諾開打 高手如雲決勝負

華運會保齡球賽庫比蒂諾開打 高手如雲決勝負
華運會募款餐會 疫後老友開心相聚

華運會募款餐會 疫後老友開心相聚
阿拉米達、康曲柯士達 灣區房價漲最多

阿拉米達、康曲柯士達 灣區房價漲最多
最新調查：半數灣區公司混合式工作 將成新常態

最新調查：半數灣區公司混合式工作 將成新常態

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況