民進黨矽谷支黨部選舉 張正邦連任主委

民進黨矽谷支黨部選舉結果出爐，張正邦（中）連任主委。（本報檔案照片）

民進黨矽谷 支黨部2022到2024年度的幹部選舉結果出爐。現任主任委員張正邦獲選連任，王龍文、林觀莉、張家豪、黃君耀責任執行委員。評議委員由黃清照、楊秀端、藍唯甄、魯士瑋獲選。

依據民進黨矽谷支黨部統計，今年的投票率為72%。順利連任的張正邦主委表示，民進黨矽谷支黨部新的團隊已經產生，將繼續以無私奉獻的精神為灣區 的黨員服務，以及與各台派僑團緊密交流合作。同時，民進黨矽谷支黨部也會繼續配合在台灣執政的民進黨做各項政策宣達，希望打贏2022年底九合一地方大選及2024年的總統大選。

張正邦指出，這兩年受到新冠肺炎的疫情影響，雖然減少了大多數室內活動，但民進黨矽谷支黨部在2020年開啓了「與台僑有約」網路直播系列，邀請許多重量級來賓演講，包括中華民國副總統賴清德談台灣新冠肺炎防疫成就、駐美蕭美琴大使主講台美外交的交流與互信、2021年開始僑委會童振源委員長談台僑如何與美國主流社會接軌、前文化部長鄭麗君談台灣文化傳承與紥根、衛福部長陳時中分享加入世界衛生組織挑戰、及五顆級屏東縣長潘孟安對屏東縣的改變等，幾項講座都很受好評。

他並表示，2022年初時更邀請到高雄市長陳其邁講述高雄市轉型的挑戰，另外也請林靜儀立委對台灣新防疫政策與加入世界衛生組織的困難，「一場一場精心策畫的直播，目的是為了服務更多北美的台僑們，讓大家雖然不在台灣也可以了解最新的消息、知道台灣最新的動態。」

張正邦指出，希望更多認同民進黨理念的台美人一起加入民進黨矽谷支黨部，服務更多在灣區的台僑，增進與美國主流社會交流的機會。