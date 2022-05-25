我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

民進黨矽谷支黨部選舉 張正邦連任主委

記者李榮／灣區報導
民進黨矽谷支黨部選舉結果出爐，張正邦（中）連任主委。（本報檔案照片）
民進黨矽谷支黨部選舉結果出爐，張正邦（中）連任主委。（本報檔案照片）

民進黨矽谷支黨部2022到2024年度的幹部選舉結果出爐。現任主任委員張正邦獲選連任，王龍文、林觀莉、張家豪、黃君耀責任執行委員。評議委員由黃清照、楊秀端、藍唯甄、魯士瑋獲選。

依據民進黨矽谷支黨部統計，今年的投票率為72%。順利連任的張正邦主委表示，民進黨矽谷支黨部新的團隊已經產生，將繼續以無私奉獻的精神為灣區的黨員服務，以及與各台派僑團緊密交流合作。同時，民進黨矽谷支黨部也會繼續配合在台灣執政的民進黨做各項政策宣達，希望打贏2022年底九合一地方大選及2024年的總統大選。

張正邦指出，這兩年受到新冠肺炎的疫情影響，雖然減少了大多數室內活動，但民進黨矽谷支黨部在2020年開啓了「與台僑有約」網路直播系列，邀請許多重量級來賓演講，包括中華民國副總統賴清德談台灣新冠肺炎防疫成就、駐美蕭美琴大使主講台美外交的交流與互信、2021年開始僑委會童振源委員長談台僑如何與美國主流社會接軌、前文化部長鄭麗君談台灣文化傳承與紥根、衛福部長陳時中分享加入世界衛生組織挑戰、及五顆級屏東縣長潘孟安對屏東縣的改變等，幾項講座都很受好評。

他並表示，2022年初時更邀請到高雄市長陳其邁講述高雄市轉型的挑戰，另外也請林靜儀立委對台灣新防疫政策與加入世界衛生組織的困難，「一場一場精心策畫的直播，目的是為了服務更多北美的台僑們，讓大家雖然不在台灣也可以了解最新的消息、知道台灣最新的動態。」

張正邦指出，希望更多認同民進黨理念的台美人一起加入民進黨矽谷支黨部，服務更多在灣區的台僑，增進與美國主流社會交流的機會。

民進黨 矽谷 灣區

上一則

「灣區旅遊冒險展」 台灣拚疫後多樣化旅遊

下一則

國歌乎？悲歌乎？

延伸閱讀

高雄確診「超車」北市 陳其邁質疑：有些黑數

高雄確診「超車」北市 陳其邁質疑：有些黑數
100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度

100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度
矽谷南灣台灣僑界 共同譴責南加教會槍擊暴行

矽谷南灣台灣僑界 共同譴責南加教會槍擊暴行
北加矽谷中文學校 舉辦第48屆畢業典禮

北加矽谷中文學校 舉辦第48屆畢業典禮
世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況