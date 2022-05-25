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「灣區旅遊冒險展」 台灣拚疫後多樣化旅遊

記者李榮／聖他克拉拉市報導
台灣觀光局參加「灣區旅遊冒險展」推薦台灣觀光活動。（觀光局提供）
台灣觀光局參加「灣區旅遊冒險展」推薦台灣觀光活動。（觀光局提供）

「灣區旅遊冒險展」（Bay Area Travel & Adventure Show）在聖他克拉拉會議中心展出。台灣觀光局邀請中華航空及長榮航空都前往參展，推廣台灣並呈現多樣化旅遊主題，希望將台灣自然風景、歷史文化及美食佳餚帶給國際旅客，也期盼台灣豐富多元觀光將吸引國際旅客疫後訪台旅遊。

「灣區冒險旅遊展」是美國大型旅遊展之一，也是灣區規模最大、最具代表性的國際旅展，每年吸引數萬民眾參觀。這次觀光局與長榮及華航除了在展會中提供航班及旅遊諮詢服務外，現場還有玩夜市小遊戲送大獎與小提燈等活動，讓民眾共襄盛舉。

交通部觀光局舊金山辦事處主任林毓珊表示，隨著隔離政策鬆綁，越來越多民眾計畫前往台灣旅行。台灣擁有豐富多元的觀光資源，無論美食、美景或是溫暖人心的人情味，都能在旅客心中留下美好回憶。台灣有新摘星米其林餐廳、也有夜市巷弄的庶民小吃，更有各種山近海及走訪田園的優質自行車道。

另外，台北市還獲得「孤獨星球」（Lonely Planet）2022全球十大最佳旅遊城市的第2名，非常歡迎國際旅客在台灣國境開放後到訪體驗台灣觀光魅力。

另一方面，因應暑期旅遊需求，中華航空及長榮航空都將啟動增加航班次數及哩程優惠。中華航空目前提供每周三班航機服務，於每星期一、三、日出發，7月增加班次至每周四班，於每星期一、二、三、日由舊金山出發，並且於6月30日登入華夏哩程可獲得額外哩程。長榮航空目前提供每周三班航機服務，於每星期三、五、日飛往台北，7月增加班次至每周五班，於每星期二、三、四、五、日由舊金山出發。

觀光局表示，旅展期間民眾最常詢問的就是台灣何時國境要開？畢竟不少民眾已經著手準備下半年的的旅行。目前尚沒有確切時間表。駐舊金山台北經濟文化辦事處則提醒，外籍人士入台目前仍然需要向駐外館處申請特別入境許可（簽證）。

觀光局指出，未來將持續聚焦北美市場辦理宣傳推廣活動，並參與當地各項旅展，加強台灣觀光市場能見度。將來配合台灣國際觀光開放期程，計畫邀請美國旅遊業者與媒體參訪，以吸引各族裔旅客到台觀光，協助台灣旅遊業者搶占疫後旅遊市場商機。

觀光 長榮 舊金山

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