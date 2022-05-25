槍案頻傳 聖他克拉拉縣議員促加強管制幽靈槍

聖縣議員希望進一步管制槍枝，減少槍擊悲劇發生的機會。（縣府提供）

德州 24日發生大規模槍擊 案，槍手針對小學生大開殺戒，令人心碎。聖他克拉拉縣議會當天指出，縣議會已經審閱了關於槍枝暴力的臨時報告。該報告顯示，聖縣光是去年就因為槍枝相關事件損失了7200萬元。兩位聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）和查維茲（Cindy Chavez）提出建議，要求縣法律顧問推出兩項條例，進一步規範幽靈槍的擁有、製造、銷售，以及組裝。

這次關於槍枝的報告發布當天，德州發生一名槍手在小學無理由濫殺，至截稿為止，傳出該事件恐造成至少18名兒童及3名成人死亡。

查維茲感嘆：「從科倫拜（Columbine）、珊迪虎克（Sandy Hook）、Marjorie Stoneman Douglas，現在還有羅布（Robb）。我們不斷將學校名稱添加到大規模槍擊地點列表中！可以說是在繼續埋葬孩子，讓親友陷入悲傷。我們不能說這種事不會在聖他克拉拉縣這裡發生，因為確實就曾發生過！距離13歲的Keyla Salazar和6歲的Stephen Romero以及Trevor Irby在吉爾洛大蒜節上被殺不到三年。」

聖他克拉拉縣府指出，比起普通槍枝，幽靈槍對社會存在更大的安全威脅。幽靈槍的零件無需通過背景調查就能獲得，無證購買者可以自己在家中組裝並使用。而且幽靈槍沒有序列號，警方無法追踪誰持有幽靈槍。

槍枝暴力現在每年使聖他克拉拉縣損失7200萬元，且這個數額還沒有包括州和聯邦監獄的監禁管理成本。新的研究顯示，根據疾病預防控制中心的數據指出，2020年是有紀錄以來槍枝暴力最致命的一年，在美國造成4萬5222人死亡，比前一年增加了14%，比五年前增加了25%。光在加州 ，2020年時有3449人死於槍枝事件。而搶劫和襲擊等犯罪行為中，槍枝的使用比率越來越高。槍枝凶殺案導致凶殺案總體數量上升。

根據聖他克拉拉縣報告顯示，2021年時聖他克拉拉縣居民擁有約55萬枝槍。在過去20年間，有1494名縣民死於與槍枝有關的傷害，「槍枝暴力是一場公共衛生危機，並已成為每天影響許多社區和家庭的提早死亡的主要原因。」