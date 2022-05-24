改革企業徵稅 屋崙政商界提案合而為一

屋崙政界、勞工與商業支持者決定聯合起來，徹底改革屋崙對企業徵稅方式，決定綜合成一項提案、期望可在11月選舉提供給選民投票。(Getty Images)

屋崙 政界、勞工 與商業支持者決定聯合起來，徹底改革屋崙對企業徵稅方式，決定將相關多項提案綜合成一項提案，期望可在11月選舉提供給選民投票 ，取代提出多項彼此競爭的商業稅提案。

新提案將於屋崙市議會26日提出，考慮取消目前對企業總收入的統一稅率結構，轉向依照公司總收入增長而增加的累進分層稅率。若獲批准，預估每年將為屋崙市的普通經費額外籌集2200萬元。支持人士認為，這些基金可用於減少無家可歸者，並清理城市街道等服務。

屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）多年來致力於更新屋崙市營業執照稅，她表示，目標是「讓系統更平均且公平。」

在目前稅務結構之下，收入為1000萬元的企業與收入為10萬元企業的稅率相同，儘管稅率因產業而異。新提案要求根據企業總收入提高稅率，而稅率仍因產業而不同。根據新計畫，約有6000家企業，包括雜貨店、餐館與其他商業將獲得稅收減免。勵琪指出，屋崙部分收益最高的企業、年收入超過2000萬元的公司，可能將比目前支付稅款高出四倍。

受影響的產業中（大麻與房地產業被排除在更改稅率之外，因為其稅率已於2019年變更），約有67%公司稅率不會改變、23%公司平均每家公司減稅110元。約有10%受影響企業將增稅、平均每家企業增加約9719元。

先前，勵琪首先於2020年更改營業執照稅的提案，之後又與其他議員提出提案修改版本。於此同時，勞工團體聯盟制定類似提案，為小型商業減稅。但是屋崙大都會商會等商業團體反對提案，認為會傷害仍受到疫情影響的商業，導致公司避免在屋崙設點或離開。

市議會敦促所有團體共同努力，避免混淆屋崙選民投票，市議員、勞工領袖與商界人士並就稅收問題達成共識。優先項目為支持小型商業、清理街道與垃圾、解決無家可歸危機，並確保消防與社區安全，若提案本周在屋崙市議會通過，將放進11月選票，並需於2023年1月獲得多數票才能施行。