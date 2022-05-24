我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

改革企業徵稅 屋崙政商界提案合而為一

編譯組／灣區23日電
屋崙政界、勞工與商業支持者決定聯合起來，徹底改革屋崙對企業徵稅方式，決定綜合成一項提案、期望可在11月選舉提供給選民投票。(Getty Images)
屋崙政界、勞工與商業支持者決定聯合起來，徹底改革屋崙對企業徵稅方式，決定綜合成一項提案、期望可在11月選舉提供給選民投票。(Getty Images)

屋崙政界、勞工與商業支持者決定聯合起來，徹底改革屋崙對企業徵稅方式，決定將相關多項提案綜合成一項提案，期望可在11月選舉提供給選民投票，取代提出多項彼此競爭的商業稅提案。

新提案將於屋崙市議會26日提出，考慮取消目前對企業總收入的統一稅率結構，轉向依照公司總收入增長而增加的累進分層稅率。若獲批准，預估每年將為屋崙市的普通經費額外籌集2200萬元。支持人士認為，這些基金可用於減少無家可歸者，並清理城市街道等服務。

屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）多年來致力於更新屋崙市營業執照稅，她表示，目標是「讓系統更平均且公平。」

在目前稅務結構之下，收入為1000萬元的企業與收入為10萬元企業的稅率相同，儘管稅率因產業而異。新提案要求根據企業總收入提高稅率，而稅率仍因產業而不同。根據新計畫，約有6000家企業，包括雜貨店、餐館與其他商業將獲得稅收減免。勵琪指出，屋崙部分收益最高的企業、年收入超過2000萬元的公司，可能將比目前支付稅款高出四倍。

受影響的產業中（大麻與房地產業被排除在更改稅率之外，因為其稅率已於2019年變更），約有67%公司稅率不會改變、23%公司平均每家公司減稅110元。約有10%受影響企業將增稅、平均每家企業增加約9719元。

先前，勵琪首先於2020年更改營業執照稅的提案，之後又與其他議員提出提案修改版本。於此同時，勞工團體聯盟制定類似提案，為小型商業減稅。但是屋崙大都會商會等商業團體反對提案，認為會傷害仍受到疫情影響的商業，導致公司避免在屋崙設點或離開。

市議會敦促所有團體共同努力，避免混淆屋崙選民投票，市議員、勞工領袖與商界人士並就稅收問題達成共識。優先項目為支持小型商業、清理街道與垃圾、解決無家可歸危機，並確保消防與社區安全，若提案本周在屋崙市議會通過，將放進11月選票，並需於2023年1月獲得多數票才能施行。

屋崙 勞工 投票

上一則

僑領陳義志76歲表哥蔡昆山 壓制行凶槍手周文偉

下一則

同志市議員麥德誠 力挺警消退出遊行

延伸閱讀

世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路
路透：邀台灣參與世衛大會提案遭駁回

路透：邀台灣參與世衛大會提案遭駁回
橙縣外海禁鑽油 油商反對 州議會不挺 法案觸礁

橙縣外海禁鑽油 油商反對 州議會不挺 法案觸礁
屋崙私立名校大學預備學院改上網課 公立學區不跟進

屋崙私立名校大學預備學院改上網課 公立學區不跟進
屋崙成為墮胎庇護城市 市議會審議

屋崙成為墮胎庇護城市 市議會審議

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入