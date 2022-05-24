留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

聖荷西17歲高中生萊斯特（Ryan Last）今年2月某個晚上收到一則他認為是來自一名女子的訊息。但數小時後，這名學業成績全A的17歲高中生自殺身亡。

萊斯特的母親史都華（Pauline Stuart）對美國有線電視網（CNN）說：「一名假冒是女子的人聯絡他，兩人開始在網上聊起天來。」

萊斯特和這名「年輕女子」的對話很快就變得帶有性意味。對方傳了一張裸照給萊斯特，然後要求萊斯特也分享自己的裸照作為回報。萊斯特把自己的裸照傳給對方後，對方立即勒索他5000元，並威脅他，如果不付錢，就要把他的裸照傳給他的家人和朋友。

萊斯特告訴詐騙 犯，他付不出5000元。幾經討價還價，詐騙犯把價錢降到150元。史都華說：「付了錢後，對方不斷要求更多錢，不斷對他施壓。」

事發當時，史都華完全不知道兒子遇到麻煩。她是在事後才得知細節。史都華當晚10時和萊斯特道晚安，萊斯特凌晨2時就自殺身亡。萊斯特留下一張字條表示，他讓自己和家人蒙羞。

執法當局表示，這類「性勒索」（sextortion）詐騙案最近大幅增加，導致聯調局（FBI）加大力度對全美家長提出警告。聯調局指出，他們2021年收到超過1萬8000件與性勒索有關的投訴，受害人損失總金額超過1300萬元。

聯調局督察科斯汀（Dan Costin）說：「這些專門針對未成年人的詐騙，是社會一種嚴重違背信任的行為之一。」

科斯汀表示，根據他們的調查，許多性勒索詐騙分子都位於非洲和東南亞 ，聯調局正在和世界各國執法部門合作，識別和逮捕在網路上以未成人為目標的不肖之徒。

不過，科斯汀指出，聯調局遇到的一大挑戰是，許多性勒索受害人並沒有向執法單位報案。他說：「羞恥感可能是受害人必須克服的一大障礙，尤其是事發當時。」

波士頓麻省總醫院（Mass General）青少年醫學 主任哈德蘭（Scott Hadland）表示，為何年輕男性遇到性勒索詐騙時特別脆弱，有一個主要原因。他說：「青少年的大腦仍在發育，因此，當災難發生時，例如自己的照片在網路上被傳閱，他們當下很難了解，他們其實是有辦法度過難關的。」

哈德蘭表示，家長應該嘗試了解青少年子女在網路上做什麼，跟誰互動，使用哪些平台，是否有陌生人接近他們，是否正在承受著分享訊息和照片的壓力。同時，家長應該在不讓子女感到羞恥的情況下，警告他們不要落入性勒索詐騙圈套。他說：「你要明確向子女表示，萬一他們做了某些事，或者他們覺得自己犯了錯誤，都可以和你談。」

史都華同意哈德蘭的說法。

史都華表示，她還在為失去兒子感到悲傷，但正在把這份傷痛轉化為行動，透過說出兒子的故事來紀念他，也希望有助挽救其他人的生命。