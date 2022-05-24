聖縣黑槍氾濫 每年造成7200萬社會損失

查維斯呼籲關注槍枝帶來的問題。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）與聖縣助理地區檢察官夏皮羅（James Gibbons-Shapiro）23日中午在縣府大樓前舉行記者會，呼籲民眾留意槍枝氾濫的問題，應嚴查未被註冊的幽靈槍。聖他克拉拉縣共有近200萬的人口，依照查維茲公布的調查顯示，目前聖縣共有55萬枝槍，2017年到2021年間，平均每年則有2萬8000枝槍被註冊。

查維茲呼籲，關注槍枝暴力事件所產生的成本、控管槍枝供應，另外也要進一步打擊幽靈槍的生產。她表示，根據縣府報告顯示，槍枝相關事件每年使聖縣損失7200萬元，其中涵蓋公共部門應對槍枝暴力的成本，像是醫療、精神健康服務、警力服務、法院審判等，7200萬元還不包括監獄 相關的營運成本。

根據統計數據，聖縣2021年時，大約有55萬枝槍，也就是平均每四位居民，就擁有一枝槍。過去20年間，有1494名縣民死於與槍枝有關的傷害，最常見的原因是自殺，約占60%；其次是襲擊或兇殺，約34%；執法相關則為4%。據統計，2016至2020年間，居住在聖縣死於槍擊 的種族，白人占了近六成，其次是拉丁裔28%、亞裔 16%、非裔美國人6%。

夏皮羅表示，槍擊事件對全縣社區的影響更是超過了經濟代價，「這些槍擊事件的支出只是代價的一小部分。」夏皮羅進一步強調，「但遠不止經濟代價，還有死者家屬、被槍擊者以及居住在社區和街道上的人們的代價，以及所造成的創傷、壓力、恐懼和痛苦的代價。」

在槍枝引發的問題，沒有編號的幽靈槍已成為犯罪分子的首選工具。很多犯罪者選擇使用這類槍枝，因為他們無法通過合法途徑獲得槍枝。

縣府資料顯示，過去兩年，聖縣涉及改裝套件製造的槍枝犯罪活動急速增加，而槍擊、毒品交易、搶劫和槍枝販運都是相關的問題。在許多情況下，沒有辦法合法擁有槍枝的人，會從黑市弄到幽靈槍，或是想辦法獲取幽靈槍的組件，甚至使用3D印表機創建組件，製造黑槍。