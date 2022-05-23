為遊民找家 紐森施壓多建住房 砲轟「不要在我的後院」心態

紐森說，民眾「不要在我的後院」的態度摧毀加州，州府必須對城市與縣府提出開發要求。(美聯社)

加州 州長紐森 大力推動增建房屋，解決加州住屋危機與遊民 問題，過去數年間，紐森政府已投入數十億元增建房屋，改善遊民問題。根據最新數據，舊金山遊民人數雖減少一些，加州房屋問題依然嚴重。

紐森批評說，問題出在地區民眾保持一種「不要在我的後院」(not in my backyard, NIMBY)態度。這種態度阻撓開發房屋與遊民收容所。他說，NIMBY主義摧毀加州，州府必須對城市與縣府提出開發要求。

加州房屋問題多年來嚴重異常。州議會推過多條法案，施壓地方政府廣建民宅，結果造成州府與地方政府之間關係緊張。相關社團提出公投議案，要求推翻州府最近通過房屋法，讓地方政府對開發房屋有更多決定權。然此案已遭州議會否決。據報導，民間仍計畫於2024年推出同一公投案。

紐森過去曾要求市府與縣府對開發房屋負起責任。他剛擔任加州州長不久，即對杭廷頓海灘市 (Hungtington Beach) 提訴，控告該市市府未能草擬計畫，開發可負擔房屋。紐森指出，州府房屋與社區開發部門內已新成立「房屋負責小組」(Housing Accountability Unit)，研究地方計畫委員會是否遵循州府規定，計畫或推動開發可負擔房屋。

紐森5月初公布更改後的州府預算，確定遊民問題為州府首要處理問題，同時撥出7億元為援助遊民經費，另撥出5億元將購屋中心與辦公室大樓改建成為一般民宅。

紐森已於去年提出數十億元房屋與遊民基金。加州許多城市同時向州府要求提供基金，以達成州府開發房屋要求。紐森雖然已提出將商業建築改建成民宅的基金，可是許多城市表示，仍需要約5億元經費以刺激開發，協助營建房屋，達到州府要求目標。

紐森表示，他對未來數年的前景感到興奮。現在加州正作好準備工作，態度嚴謹，未來數年內發展將會出現好的成果。