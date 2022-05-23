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失聯留學生高嘉雯 似未搭機到舊金山 「滯留西雅圖可能性高」

記者李榮／灣區報導
高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）
高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲的華人女生高嘉雯，5月15日與親友失去聯繫至今，家人非常著急。原先傳出，高嘉雯是在5月6日從西雅圖飛到舊金山國際機場，計畫回中國，但遭遇航班熔斷後，在機場附近逗留。她的信用卡丟失，身上也沒有了現金。最新消息傳出，經航空公司確認，高嘉雯當時並沒有登上西雅圖飛舊金山的航班，因此高嘉雯較可能還在西雅圖附近滯留。

根據最新調查，高嘉雯曾經就讀於麻州的Clark University，身高1米7的她，體型高瘦，失聯之前戴白色帽子、穿灰白色上衣、藍色牛仔褲；平時戴眼鏡的她個性非常內向。高嘉雯於3月5日離開學校來到西雅圖，原計畫於5月6日從西雅圖搭乘Delta航班到舊金山國際機場返回中國。但後來與航空公司確認後發現，高嘉雯確實曾辦理登機手續，但是不知甚麼原因她並沒有登機，很大的可能性是還滯留在西雅圖。

依照目前傳出的訊息顯示，之後高嘉雯又多次改簽航班，但最後沒有登機。

高嘉雯在5月7號時，告訴父母信用卡丟失，據悉該張卡是她唯一的信用卡。5月15日最後一次與家人通話之前，高嘉雯說身上也沒有現金。高嘉雯的父母在舊金山報警，登入失蹤人口系統。由於她滯留在西雅圖的可能性很高，因此親友也呼籲西雅圖朋友留意，可聯繫當地警局聯繫，電話206-787-5401。

西雅圖 舊金山 信用卡

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