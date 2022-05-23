我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

矽谷創投精華地段建可負擔房？蒙洛公園市府開發計畫遭「打臉」

編譯組／蒙洛公園22日電
蒙洛公園提出的可負擔住房開發計畫地點，竟包括房價奇高的矽谷創投中心Sand Hill路在內。(Google街景圖)
蒙洛公園提出的可負擔住房開發計畫地點，竟包括房價奇高的矽谷創投中心Sand Hill路在內。(Google街景圖)

蒙洛公園市府為符合州府「房屋要素」(housing elements)，必須推出未來八年開發可負擔房屋計畫。然市議會這次所提出城市73處可負擔房屋開發地點中，竟包括房價奇高的矽谷創投中心Sand Hill路。市議會所推出計畫，包括創投大戶Lightspeed總部，以及谷歌、亞馬遜、Genentech創業初期主要投資公司Kleiner Perkins總部附近用地等。

為符合州府「房屋要素」規定，房價昂貴的蒙洛公園面臨嚴峻挑戰，包括未來年間，興建2946單位房屋，其中必須包括1516棟可負擔房屋。然將創投中心Sand Hill路包含在內，引發各界質疑。

城市房地產集團 (Urban Realty Group) 商業代表克里斯坦 (Robert Kristen) 表示，市議會規畫不合實際，Sand Hill路是最不適合發展可負擔房屋的地點，這項計畫顯然無法成行。

社區組織Yimby 蒙洛公園共同體 (Yimby Menlo Together) 改善交通代表拉文 (Adina Levin) 最近參觀不同可負擔房屋開發地區。她說，參觀之後，可以進一步了解這些地點中，那些可能開發成功，那些計畫無法成行。

拉文接著指出，創投公司辦公總部顯然不可能開發可負擔房屋，沒有開發商會投下幾百萬元買地，再開發成為可負擔房屋。這種開發商根本不可能存在。

拉文表示，蒙洛公園市府應當選擇沿一些交通幹線，興建可負擔房屋，這些地點包括一些市區公園停車場，史丹福研究所等，這些地方離蒙洛公園市的加州火車站都很近。上述地區目前均為市府重建規畫區，足夠興建600棟房屋，其中25%可列為可負擔範疇。

蒙洛公園市這次推出可負擔房屋計畫包括許多不同社區，主要原因是改變過去社區計畫時的族裔歧視紀錄。因此計畫中設法將部份可負擔房屋建於好學區內。

蒙洛公園在過去七、八年間，大部分新建房屋，包括可負擔房屋與一般市場價格房屋，主要建於101號公路以南的Belle Haven 社區內。蒙洛公園過去有一段時期，禁止有色族裔購屋或租房。市區Belle Haven 與東巴洛阿圖當時特別允許非洲裔與西語裔民眾居住。

蒙洛公園市近年來主要房地產工程集中於Belle Haven 地區，如臉書於其蒙洛公園市園區內，開發1700棟民房與125萬平方呎辦公建築。

蒙洛公園計畫委員狄安娜.趙 (Deanna Chow)指出，如在城市東區開發房屋，這可讓蒙洛公園早日達成興建市場價房屋數目。她說，蒙洛公園並非大城市，以目前市區規模，蒙洛公園開發房屋的進度表現相當不錯。

房地產 房價 加州

上一則

日落區中華文化區建立 成舊金山第九個文化區

下一則

華運會募款餐會 疫後老友開心相聚

延伸閱讀

日落區中華文化區建立 成舊金山第九個文化區

日落區中華文化區建立 成舊金山第九個文化區
紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月
猴痘入侵英社區 官員：每天都有病例 均無西非旅遊史

猴痘入侵英社區 官員：每天都有病例 均無西非旅遊史
第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對

第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對
封面故事／紐約中華公所主席曾偉康 僑團新血任重道遠

封面故事／紐約中華公所主席曾偉康 僑團新血任重道遠

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包