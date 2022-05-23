矽谷創投精華地段建可負擔房？蒙洛公園市府開發計畫遭「打臉」

蒙洛公園提出的可負擔住房開發計畫地點，竟包括房價奇高的矽谷創投中心Sand Hill路在內。(Google街景圖)

蒙洛公園市府為符合州府「房屋要素」(housing elements)，必須推出未來八年開發可負擔房屋計畫。然市議會這次所提出城市73處可負擔房屋開發地點中，竟包括房價 奇高的矽谷創投中心Sand Hill路。市議會所推出計畫，包括創投大戶Lightspeed總部，以及谷歌、亞馬遜、Genentech創業初期主要投資公司Kleiner Perkins總部附近用地等。

為符合州府「房屋要素」規定，房價昂貴的蒙洛公園面臨嚴峻挑戰，包括未來年間，興建2946單位房屋，其中必須包括1516棟可負擔房屋。然將創投中心Sand Hill路包含在內，引發各界質疑。

城市房地產 集團 (Urban Realty Group) 商業代表克里斯坦 (Robert Kristen) 表示，市議會規畫不合實際，Sand Hill路是最不適合發展可負擔房屋的地點，這項計畫顯然無法成行。

社區組織Yimby 蒙洛公園共同體 (Yimby Menlo Together) 改善交通代表拉文 (Adina Levin) 最近參觀不同可負擔房屋開發地區。她說，參觀之後，可以進一步了解這些地點中，那些可能開發成功，那些計畫無法成行。

拉文接著指出，創投公司辦公總部顯然不可能開發可負擔房屋，沒有開發商會投下幾百萬元買地，再開發成為可負擔房屋。這種開發商根本不可能存在。

拉文表示，蒙洛公園市府應當選擇沿一些交通幹線，興建可負擔房屋，這些地點包括一些市區公園停車場，史丹福研究所等，這些地方離蒙洛公園市的加州 火車站都很近。上述地區目前均為市府重建規畫區，足夠興建600棟房屋，其中25%可列為可負擔範疇。

蒙洛公園市這次推出可負擔房屋計畫包括許多不同社區，主要原因是改變過去社區計畫時的族裔歧視紀錄。因此計畫中設法將部份可負擔房屋建於好學區內。

蒙洛公園在過去七、八年間，大部分新建房屋，包括可負擔房屋與一般市場價格房屋，主要建於101號公路以南的Belle Haven 社區內。蒙洛公園過去有一段時期，禁止有色族裔購屋或租房。市區Belle Haven 與東巴洛阿圖當時特別允許非洲裔與西語裔民眾居住。

蒙洛公園市近年來主要房地產工程集中於Belle Haven 地區，如臉書於其蒙洛公園市園區內，開發1700棟民房與125萬平方呎辦公建築。

蒙洛公園計畫委員狄安娜.趙 (Deanna Chow)指出，如在城市東區開發房屋，這可讓蒙洛公園早日達成興建市場價房屋數目。她說，蒙洛公園並非大城市，以目前市區規模，蒙洛公園開發房屋的進度表現相當不錯。