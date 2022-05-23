疫情升溫 聖他克拉拉縣籲兒童接種加強針 建議民眾室內戴口罩

聖他克拉拉縣呼籲兒童接種加強針。（記者李榮／攝影）

雖然生活逐漸從疫情中恢復正常，然而新冠肺炎 的情況依然持續，聯邦疾病管制與預防中心 (CDC) 日前批准了5到11歲兒童的新冠肺炎疫苗 加強針。聖他克拉拉縣政府衛生局呼籲，疫情尚未結束，近來甚至再度攀升，預計在未來幾周病例數將在地方及全國範圍顯著增加，希望民眾注意病毒正在以越來越快的速度傳播的可能，也建議在5個月前接種過初始疫苗5到11歲的兒童接種加強針。

目前只有輝瑞疫苗被批准使用於該年齡段的兒童。聯邦疾病防治中心指出，孩童接種第三劑輝瑞兒童新冠疫苗，可以提升該年齡層2800萬名兒童的免疫力。另一方面，疾管局也再次建議12歲以上的免疫低者和50歲以上民眾，應接種第二劑補強針。疾管局表示，5至11歲的兒童補強針劑量為12歲以上者的三分之一，且應與第二劑間隔至少五個月。

此外，由於各地疫情又再次攀升，聖他克拉拉縣衛生局提醒，包括口罩 等防護措施依然相當重要，因此建議民種採取繼續在室內戴口罩等措施，畢竟灣區目前的新冠肺炎感染率是全加州最高的。聖縣表示，當前的這波疫情是由具有高度傳染力的Omicron亞型變異株所引發的，灣區各縣報告的病例、污水中的病毒水平和住院人數都在增加。而由於使用家用測試的情況愈來愈廣泛，估計實際病例率是高於報告的病例率。

衛生官員建議，應該繼續大力支持民眾在室內戴上口罩，並且要在家中隨時備有檢測劑，同時確保民眾在符合條件時，去接種加強針來更新疫苗的接種狀況。口罩在預防病毒傳播方面也非常有效，縣和州政府都強烈建議在室內的公共場所戴口罩，衛生局並強烈建議採取額外的保護措施，例如在可能暴露或出現症狀後進行檢測、避免群聚，除非是在通風良好的空間或在室外。

依照聖縣資料顯示，雖然縣內的疫苗接種率高，有助於新冠肺炎住院人數持平，但是縣內的新冠肺炎新增病例7天的滾動平均值已經從4 月3日的193例上升到5月3日的589例。而疾病管局還預測，在未來幾周全國因新冠肺炎而死亡的人數將增加，到5月28日時可能會有1600到4600例的新增死亡，這是5月3日7天平均死亡人數的5到14倍。接種疫苗能持續為預防住院和死亡提供絕佳的保護，因此鼓勵任何50歲以上和18歲以上免疫系統受損的去接種第二劑加強針。更強烈建議60歲及以上和免疫系統受損的人去接種第二劑的加強針。

聖他克拉拉縣衛生局強調，無論是否具有合法身分，都可以前往免費接種疫苗與加強劑，即時沒有健康保險也沒有關係。有關疫苗及加強劑資訊，可瀏覽聖縣新冠肺炎網站sccFreeVax.org。