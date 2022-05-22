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安蒂奧克市長酒駕被控2罪 代理市長、議員都籲辭職

編譯組／灣區21日電         
被控兩項酒後駕車，安蒂奧克市長被呼籲辭職。 （取自推特）
被控兩項酒後駕車，安蒂奧克市長被呼籲辭職。 （取自推特）

當局表示，康曲柯士達縣地區檢察長辦公室已經指控東灣安蒂奧克（Antioch）市長索普（Lamar Thorpe）犯有兩項酒後駕車的輕罪，他為此在今年春天早些時候曾被捕。

地區檢察官辦公室在周五（5月20日）的一份聲明中說，他們於3月23日收到了加州公路巡警的轉介，涉及3月19日凌晨1點15分在Pleasant Hill的一次車輛攔檢，檢察官於4月1日指控，索普酒後駕車和血液中酒精含量達到.08%，超過標準。

索普在被捕後數小時在社交媒體上發布了一段視頻，向安蒂奧克居民道歉，稱他在與朋友吃飯時喝了酒。

在醉酒駕駛事件發生前幾個月，索普剛剛躲過了一次罷免投票，因為那些組織罷免行動的人未能交出足夠的簽名，以便將一項罷免倡議列入選票。

在索普酒駕被捕後不久，代理市長巴巴尼卡（Mike Barbanica）和女議員歐格喬克（Lori Ogorchock）都呼籲他辭職。

索普說他沒有辭職的打算，他周五說：「我向你們承諾，我將從這個時刻學習和成長，並將繼續勤奮工作，讓你們感到驕傲。」

罷免 檢察官 加州

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