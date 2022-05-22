猥褻罪被捕 聖荷西警又被控摸胸

聖荷西警察多明戈斯再加一罪，執行逮捕時對一女上下其手。（電視新聞截圖）

32歲的聖荷西警察 多明戈斯（Matthew Dominguez）因猥褻罪被捕，在他被聖荷西警察局長帶走之際，人們質疑這位有四年工作經驗的警察以前的案件會怎樣受到影響。

一位不願透露姓名的女士，在發現多明戈斯是去年12月她酒後駕車事件中執行逮捕的官員後，於周四（5月19日）接受了採訪。

她說：「他非常堂而皇之地摸了我的左胸。我記得我告訴他的搭檔，多明戈斯警官剛剛摸了我，他卻用『試圖幫我繫安全帶』來搪塞過去。」

這名女子的律師雷特曼（Zachary Reitman）記得與她討論過這起摸胸事件，並注意到沒有警官隨身攝像機的錄像。

「這並沒有被拍到，多明戈斯警官在他的報告中寫道，他的攝像機的電池沒電了，」雷特曼說。

「這不是一個巧合。多麽精心策畫，多麽罪惡，多麽令人厭惡。他明白他在做什麽，」這位女士說。

這名女子說，她當時沒有追究，是因為她不認為有人會相信她的話，人們會更可能相信警察。但當她的律師從多明戈斯被捕的事件中認出他時，情況發生了變化。

「當時各種感覺摻合在一起，」她說。「我感到震驚和驚訝，但也有一點鬆一口氣的感覺，因為我知道現在也許有人能夠相信我的故事。」

雷特曼現在已經提出動議，要求獲得多明戈斯的全部人事檔案，並強迫他作證。

「一名警官的信譽是極其重要的，如果多明戈斯警官有其他任何形式的不當行為，任何形式的真實性問題，」他說，「這對在審判中挑戰他的可信度是最重要的。」

法律分析家克拉克（Steven Clark）說，為了確保公眾的信任，這一程序應該發生。他說：「導致他被解雇的情況是如此的令人憤慨，很難想象諸如此類的事是第一次發生。」

NBC灣區 電視台聯系了多明戈斯，要求發表評論。但一位接聽並承認是他的電話的人說，多明戈斯 「現在不能說話」。

該酒駕案將於6月10日開庭，多明戈斯被安排於6月22日出庭。