我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

猥褻罪被捕 聖荷西警又被控摸胸

編譯組／灣區21日電         
聖荷西警察多明戈斯再加一罪，執行逮捕時對一女上下其手。（電視新聞截圖）
聖荷西警察多明戈斯再加一罪，執行逮捕時對一女上下其手。（電視新聞截圖）

32歲的聖荷西警察多明戈斯（Matthew Dominguez）因猥褻罪被捕，在他被聖荷西警察局長帶走之際，人們質疑這位有四年工作經驗的警察以前的案件會怎樣受到影響。

一位不願透露姓名的女士，在發現多明戈斯是去年12月她酒後駕車事件中執行逮捕的官員後，於周四（5月19日）接受了採訪。

她說：「他非常堂而皇之地摸了我的左胸。我記得我告訴他的搭檔，多明戈斯警官剛剛摸了我，他卻用『試圖幫我繫安全帶』來搪塞過去。」

這名女子的律師雷特曼（Zachary Reitman）記得與她討論過這起摸胸事件，並注意到沒有警官隨身攝像機的錄像。

「這並沒有被拍到，多明戈斯警官在他的報告中寫道，他的攝像機的電池沒電了，」雷特曼說。

「這不是一個巧合。多麽精心策畫，多麽罪惡，多麽令人厭惡。他明白他在做什麽，」這位女士說。

這名女子說，她當時沒有追究，是因為她不認為有人會相信她的話，人們會更可能相信警察。但當她的律師從多明戈斯被捕的事件中認出他時，情況發生了變化。

「當時各種感覺摻合在一起，」她說。「我感到震驚和驚訝，但也有一點鬆一口氣的感覺，因為我知道現在也許有人能夠相信我的故事。」

雷特曼現在已經提出動議，要求獲得多明戈斯的全部人事檔案，並強迫他作證。

「一名警官的信譽是極其重要的，如果多明戈斯警官有其他任何形式的不當行為，任何形式的真實性問題，」他說，「這對在審判中挑戰他的可信度是最重要的。」

法律分析家克拉克（Steven Clark）說，為了確保公眾的信任，這一程序應該發生。他說：「導致他被解雇的情況是如此的令人憤慨，很難想象諸如此類的事是第一次發生。」

NBC灣區電視台聯系了多明戈斯，要求發表評論。但一位接聽並承認是他的電話的人說，多明戈斯 「現在不能說話」。

該酒駕案將於6月10日開庭，多明戈斯被安排於6月22日出庭。

女子稱聖荷西警察多明戈斯執行逮捕時，摸胸騷擾她。（電視新聞截圖）
女子稱聖荷西警察多明戈斯執行逮捕時，摸胸騷擾她。（電視新聞截圖）

警察 聖荷西 灣區

上一則

安蒂奧克市長酒駕被控2罪 代理市長、議員都籲辭職

下一則

矽谷中文學校畢業典禮 歡笑取代傷感

延伸閱讀

聖荷西市中心鐵路安靜區啟用 深夜禁鳴喇叭

聖荷西市中心鐵路安靜區啟用 深夜禁鳴喇叭
中位房價最貴5城 加州全包了 聖荷西全美第一

中位房價最貴5城 加州全包了 聖荷西全美第一
聖荷西鋼琴老師涉猥褻學生 被捕

聖荷西鋼琴老師涉猥褻學生 被捕
房價最貴5城都在加州…聖荷西中位價139萬 全美唯一

房價最貴5城都在加州…聖荷西中位價139萬 全美唯一

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco