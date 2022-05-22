佛利蒙7歲童 騎單車被汽車撞死

佛利蒙一名7歲兒童騎單車被汽車撞死。（電視新聞截圖）

警方表示，一名7歲兒童周五（5月20日）在佛利蒙騎單車時，被汽車 撞倒後死亡。

事件發生在下午3時45分左右，在Montrose大道和Jamestown路的Auto Mall Parkway路附近。據目擊者稱，這名7歲男孩騎單車時被一輛日產汽車撞倒，這輛車最後停在了街角房子前的草坪上。

這名男孩被送往史丹福大學 兒童醫院，但因傷勢過重死亡。肇事司機在撞人後停車，配合警方的調查。

受害者的舅公帕特爾（Jagdish Patel）說：「我真的很傷心，那個孩子非常的愛我。」

事發時，這名男孩戴著頭盔。

佛利蒙一名7歲兒童騎單車被汽車撞死。為肇事汽車。（電視新聞截圖）

鄰居沙赫（Paulomi Shah）家的監控攝像頭拍下了這次事故，已經將錄像交給了警方。她說，監控視頻太過恐怖，不能給其他人看。 「這是一件非常令人不安和非常令人心碎的事情，」她說。

多位鄰居周五告訴記者，他們曾向市政府投訴汽車在Montrose地區一直都有超速行駛，他們表示，過去曾要求市府在路上設立停車標誌並建減速坡。

「我以前經常在這裡騎自行車，我曾經在街上玩。但這裡真的很危險，」艾尤許（Aayush Shah）說。

警方正試圖找出導致事故的原因，以便確定行使速度是否是肇事因素。