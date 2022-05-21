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聖荷西市中心鐵路安靜區啟用 深夜禁鳴喇叭

記者熊移山／聖荷西報導
聖荷西市長李卡多(右二)與州議員卡拉(右三)、市議員佩拉雷茲(右一)及鐵路公司代表及市府工作人員、居民代表，一起慶祝鐵路「安靜區」的成立。(記者熊移山／攝影)
聖荷西市長李卡多(右二)與州議員卡拉(右三)、市議員佩拉雷茲(右一)及鐵路公司代表及市府工作人員、居民代表，一起慶祝鐵路「安靜區」的成立。(記者熊移山／攝影)

經過三年多的煎熬，聖荷西市中心的居民終於能安穩的睡上好覺。聖荷西市府20日慶祝市中心鐵路「安靜區」正式啟用，即日起從迪里登車站(Diridon Station)到北聖荷西(North San Jose)從晚間10時至上午7時火車禁鳴喇叭。

聖荷西市中心鐵路沿線的平交道，已經架上許多警告標誌提醒車輛在晚間10時至上午7時...
聖荷西市中心鐵路沿線的平交道，已經架上許多警告標誌提醒車輛在晚間10時至上午7時火車將不會鳴笛警告，畫面中可以看見許多公寓住宅是緊貼著鐵軌興建的。(記者熊移山／攝影)

這件事起因是2019年2月開始，聯合太平洋鐵路公司列車於半夜開始行駛後造成的狀況，當時聖荷西市府就想要求建立一個「安靜區」解決這個問題。但由於法律規定當火車經過平交道必須鳴按超過100分貝的高音喇叭警告道路上的車輛。除非城市在路口安裝警告標誌和鈴鐺，且鐵軌周邊不能有遊民搭帳棚和堆積垃圾，才有機會建立鐵路「安靜區」。

這場記者會由聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)與加州眾議員卡拉(Ash Kalra)、聖荷西市議員佩拉雷茲(Raul Peralez)以及聯合太平洋鐵路公司代表和市府官員及居民代表參與，一起在北7街與傑克森街舉辦慶祝鐵路「安靜區」的成立。

李卡多感謝眾議員卡拉在2021年加州議會支持第129號法案通過並且撥款，改善了市中心1.8哩內一共14個平交道的警告標誌，以及道路上的減速反光板，提醒車輛駕駛夜晚通過平交道要注意火車。他也感謝市議員佩拉雷茲和所有工作人員的努力。才讓居民能睡上好覺。

佩拉雷茲說，這一項工作執行起來非常不容易，從經費到整理、建設需要許多單位的配合。而迪里登車站到北聖荷西一共經過了日本城和 Hensley 社區，一直延伸到 Horning 街，密集的街道也讓火車經過時連續按下高音喇叭，附近居民睡眠品質大受影響。特別是聖荷西市的日本城是全美僅剩的三個日本城之一，市府應該盡全力來保護居民的生活品質。

現場也請到居民代表克里斯來到現場說出自己的感受。他表示，三年前第一次被火車喇叭聲吵醒就像一場惡夢，上百分貝的噪音幾乎打斷所有居民的睡眠。昨天晚上是這兩年睡的最舒服的一次，終於不用在擔心晚上會被吵醒一到兩次。這個安靜區的成立真的是讓民眾鬆了一口氣。

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