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「我有槍」 男將自己反鎖在佛利蒙起火的公寓中

編譯組／佛利蒙20日電
男子自稱持有槍械並在起火的佛利蒙公寓中設置障礙。 （電視新聞截圖）
男子自稱持有槍械並在起火的佛利蒙公寓中設置障礙。 （電視新聞截圖）

警方和危機談判專家20日早些時候，在佛利蒙市Warm Springs社區曾努力與一名可能攜帶武器的男子進行談判，以使其和平投降。這名男子將自己困在一棟公寓裡，同時這棟樓裡正在著火。目前這場對峙已經結束，嫌疑人已因警方所稱醫療問題被送往醫院。

警方發言人科爾特斯（Lt . Ricardo Cortes）說，在消防人員接到火災報告後，警方於上午9時07分首先被叫到Winema Common 46000街區。消防人員進入公寓，這時一名男性居民大喊讓他們出去。

「公寓有人大喊：『我有槍，』」科爾特斯說。「所以消防員退出了房子，我們把它當作一個設障情況對待」。

當局認為此人是孤身一人。由於男子將自己困在屋內，消防員不得不通過突破鄰近公寓的墻和天花板進行滅火工作。

警方封鎖了該地區以控製局勢，該建築群也被疏散。警方在社交媒體上發出警告，要求大家避開East Warren大道、Mohave Drive路和Mission大道這一區域。

截至上午11時30左右，大火仍在燃燒，燒穿了一個單元的閣樓。後火焰似乎已經熄滅。居民凱比森（David Kerbyson）住在附近，看到現場發展成了比建築火災更嚴重的情況：「我看到特警隊帶著防彈盾牌，拿著自動武器跑進去」，他說，「火從天花板的頂部冒出來」。

「我們不僅有火災隱患，還有槍支隱患」，科爾特斯當時說。「我們正在與幾個單位聯手工作，包括消防員。危機談判專家已經在這裡了。火災問題還沒有得到解決。你沒有看到火焰並不意味著情況已經解決」。

據佛利蒙警方稱，嫌疑人曾告訴警察，他希望有人給他送去一個奶酪漢堡包。警方給了他一個漢堡，以讓他離開公寓並結束這種情況。 警方表示，當時沒有對公眾造成直接威脅，但談判人員在現場停留了近六個小時，試圖讓該男子出來和平投降。

在談判和滅火的過程中，作為預防措施，公寓大樓和附近許多企業的電力被關閉。員工們從窗口觀看現場，一天中大部分時間都在黑暗中度過。

企業和公寓的電力在下午4時前得到恢復。佛利蒙警方和消防部門都在繼續調查發生了什麽，以及火災是否是故意放的。

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