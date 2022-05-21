社群平台訪問量低 川普指責Google有意忽視

川普指責Google有意無視其社群平台「Truth Social」。(Getty Images)

川普 社交媒體平台「真實社群 」(Truth Social)再次出現在新聞當中。這次是因為據稱川普認為，Google 有意無視其社群平台，讓平台無法出現在Android線上應用程式商店。

根據「滾石」(Rolling Stone)雜誌報導，最近數周，川普一直詢問他的核心圈：「Google是否正在試圖忽視我？」「真實社群」應用程式目前僅能在Apple裝置上使用，意味著全球Android使用者無法從他們的智慧型手機進入平台。川普似乎認為，這是加州科技巨頭Google蓄意輕視。

一名不願具名者告訴「滾石」雜誌，川普不斷聽到有關Google及YouTube將他排除在外，包括社交媒體平台「真實社群」。他正認真地看待此事。

剛剛萌芽的社交媒體平台「真實社群」是由川普忠實擁護者，前眾議員努尼斯(Rep. Devin Nunes)領導的一家公司所擁有，今年2月才剛啟用，卻被各種故障干擾。截至3月底，這個社交媒體平台的每周訪問量僅為190萬人次，僅不到Twitter每日訪問量的1%。Twitter則是「Truth Social」有意競爭的對象。

但是，Google確實試圖輕視川普嗎？滾石雜誌文章中提及，消息人士指出，社交媒體平台「真實社群」甚至尚未向Google提交Android應用程式進行審查，平台上的招聘訊息似乎顯示，平台應用程式正在開發當中。文中也指出，川普近來要求其子Donald Trump Jr.嘗試「修復」平台應用程式問題。

問題的部分原因，毫無疑問的是，市場已被保守的社交媒體應用充斥。例如「Parler」與「Gettr」兩個應用程式，就是被創建成為保守派用戶的避風港，這些用戶想在平台上說出想說的內容、而不會被Twitter與Facebook等主流應用程序的內容審核政策禁止。儘管有如此的吸引力，兩個保守派應用程式自成立以來，僅獲得相對較小的用戶群。

此外，許多人認為，「Parler」、「Gettr」與「Truth Social」等應用程式的概念，本身存在缺陷。保守派有很大部分是年長者，不使用社交媒體，因此缺乏廣泛的吸引力。自由派人士也不會為了要認真使用而下載。