我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

研華科技董事何春盛青商會演講 揭成功關鍵

記者熊移山／聖荷西報導
北加州、舊金山與芝加哥台美青商會聯合舉辦的菁英養成計畫系列演講，日前邀請到研華科技董事何春盛以「韌性者勝出、淬煉未來CEO」為題進行演講。(記者熊移山／翻攝)
北加州、舊金山與芝加哥台美青商會聯合舉辦的菁英養成計畫系列演講，日前邀請到研華科技董事何春盛以「韌性者勝出、淬煉未來CEO」為題進行演講。(記者熊移山／翻攝)

由北加州、舊金山與芝加哥的台美青商會聯合舉辦的菁英養成計畫系列演講，日前邀請到研華科技董事何春盛以「韌性者勝出、淬煉未來CEO」為題進行演講。講座中何春盛分享了自己40多年來的人生哲學以及全球實戰經驗。並且提醒有興趣創業的年輕人，創業一定要堅持做品牌，而不是做代工。1954年出生的他，也相信現在的40、50年代的領導階層應該要「放手、回饋、給機會」，讓年輕人去發揮、去打造下一片屬於他們的天地。

何春盛認為科技網路時代的瞬息萬變，想像力、論述力與領導力三項特質是年輕人在新興市場裡要立足成功不可或缺的三個條件。他強調，亞洲是接下來20年的經濟成長重點，美國正在重建韌性供應鏈，台商將大舉東進，也是台美青年的機會。特別是北美的新創產業，包括AI人工機會、6G、低軌道衛星、精準醫療、飛行器等新創公司，與台灣科技新創的媒合，也是屬於台美青年的獨特契機。

何春盛用台語歌曲「路」以及釋迦的「逆境栽培」來鼓勵實現的年輕人，人生面對逆境應該要感到高興，因為只有在失敗的經驗中吸取教訓才能得成功。既使成功也要不斷前進，因為成功的卓越並不是「終點」而是「途徑」，是一條持續發展和變革、漫長、曲折、艱辛的道路。

何春盛談到成功的卓越並不是「終點」而是「途徑」，研華科技從2012年到2020年...
何春盛談到成功的卓越並不是「終點」而是「途徑」，研華科技從2012年到2020年成功從市值從10億美金增值到100億美金就是一個最好的例子。(記者熊移山／翻攝)

他舉例，研華科技(Advantech)在2000年-2010年以大中華為基地打造工業電腦（IPC）市佔率排名世界第一，但是就是因為他們不把成功當作終點，在強調創新及變革的企業文化下，朝著IOT(物聯網)發展，從2012年到2020年成功讓研華市值從10億美元增值到100億美元。

對於「逆境下才能成長」的觀點，何春盛解釋，台灣70年代之所以可以創造經濟奇蹟，就是因為所有的中小企業必須艱難地從走出台灣，學英文、日文、德文到全世界各地搶訂單。但是從1995年開始的20多年，因為全球化外加中國經濟開放、人口紅利等因素，大批台灣企業選擇同文同種簡單的西進道路，雖然賺到了錢，但是整個台灣經濟成長卻停滯不前。

現在從2017年起，逆全球化的浪潮、美中關係惡化的背景下，東進這一條艱難的道路又慢慢取代企業投資的方向。而在這樣詭譎多變的市場氛圍下，台灣已經在半導體科技鍊佔有一席之地，全世界未來5到10年要發展半導體，都需要台灣。所以台美青年一定要好好把握這個轉型的時期。

這場線上座談會超過200位台美青年參與，因為內容豐富且有對市場精闢的分析，整場無人中途退線，講座的最後Q&A也都是時下年輕人在職場上面臨的問題，有興趣的民眾可以上北加州青商會官網觀看。

加州 北加 釋迦

上一則

口碑最佳誠信裝修 誠信施工 高品質服務

下一則

22歲華女舊金山國際機場附近失蹤 懇請協尋

延伸閱讀

慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％

慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％
國民黨：蔡英文慘澹520 「四高」讓人民辛苦、青年痛苦

國民黨：蔡英文慘澹520 「四高」讓人民辛苦、青年痛苦
販賣焦慮？新東方董事長稱中國年輕人沒有退路只能前進

販賣焦慮？新東方董事長稱中國年輕人沒有退路只能前進
世局混亂催生「末日情結」 年輕人：儲蓄沒意義

世局混亂催生「末日情結」 年輕人：儲蓄沒意義
威州密爾瓦基1晚爆3槍案 年輕人宵禁

威州密爾瓦基1晚爆3槍案 年輕人宵禁

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家認為，結合疫苗抗新冠口服藥，可望達到新冠零死亡目標。圖為輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

口服藥+疫苗 專家：新冠「零死亡」可期

2022-05-14 02:19
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任