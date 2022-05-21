研華科技董事何春盛青商會演講 揭成功關鍵

北加州、舊金山與芝加哥台美青商會聯合舉辦的菁英養成計畫系列演講，日前邀請到研華科技董事何春盛以「韌性者勝出、淬煉未來CEO」為題進行演講。(記者熊移山／翻攝)

由北加州 、舊金山與芝加哥的台美青商會聯合舉辦的菁英養成計畫系列演講，日前邀請到研華科技董事何春盛以「韌性者勝出、淬煉未來CEO」為題進行演講。講座中何春盛分享了自己40多年來的人生哲學以及全球實戰經驗。並且提醒有興趣創業的年輕人，創業一定要堅持做品牌，而不是做代工。1954年出生的他，也相信現在的40、50年代的領導階層應該要「放手、回饋、給機會」，讓年輕人去發揮、去打造下一片屬於他們的天地。

何春盛認為科技網路時代的瞬息萬變，想像力、論述力與領導力三項特質是年輕人在新興市場裡要立足成功不可或缺的三個條件。他強調，亞洲是接下來20年的經濟成長重點，美國正在重建韌性供應鏈，台商將大舉東進，也是台美青年的機會。特別是北美的新創產業，包括AI人工機會、6G、低軌道衛星、精準醫療、飛行器等新創公司，與台灣科技新創的媒合，也是屬於台美青年的獨特契機。

何春盛用台語歌曲「路」以及釋迦 的「逆境栽培」來鼓勵實現的年輕人，人生面對逆境應該要感到高興，因為只有在失敗的經驗中吸取教訓才能得成功。既使成功也要不斷前進，因為成功的卓越並不是「終點」而是「途徑」，是一條持續發展和變革、漫長、曲折、艱辛的道路。

何春盛談到成功的卓越並不是「終點」而是「途徑」，研華科技從2012年到2020年成功從市值從10億美金增值到100億美金就是一個最好的例子。(記者熊移山／翻攝)

他舉例，研華科技(Advantech)在2000年-2010年以大中華為基地打造工業電腦（IPC）市佔率排名世界第一，但是就是因為他們不把成功當作終點，在強調創新及變革的企業文化下，朝著IOT(物聯網)發展，從2012年到2020年成功讓研華市值從10億美元增值到100億美元。

對於「逆境下才能成長」的觀點，何春盛解釋，台灣70年代之所以可以創造經濟奇蹟，就是因為所有的中小企業必須艱難地從走出台灣，學英文、日文、德文到全世界各地搶訂單。但是從1995年開始的20多年，因為全球化外加中國經濟開放、人口紅利等因素，大批台灣企業選擇同文同種簡單的西進道路，雖然賺到了錢，但是整個台灣經濟成長卻停滯不前。

現在從2017年起，逆全球化的浪潮、美中關係惡化的背景下，東進這一條艱難的道路又慢慢取代企業投資的方向。而在這樣詭譎多變的市場氛圍下，台灣已經在半導體科技鍊佔有一席之地，全世界未來5到10年要發展半導體，都需要台灣。所以台美青年一定要好好把握這個轉型的時期。

這場線上座談會超過200位台美青年參與，因為內容豐富且有對市場精闢的分析，整場無人中途退線，講座的最後Q&A也都是時下年輕人在職場上面臨的問題，有興趣的民眾可以上北加 州青商會官網觀看。