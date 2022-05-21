AAPI社區服務志願者表彰大會 千人捧場

沙加緬度「首屆社區服務志願者表彰大會及夜市慶祝活動」現場有中華傳統舞龍及鼓樂隊表演。（李克供圖）

亞裔 美國人和太平洋島民（Asian American and Pacific Islander, AAPI）本月13日在沙加緬度舉辦「首屆社區服務志願者表彰大會及夜市慶祝活動」，共有上千人參加，活動除了表彰志願者外，也請了當地爵士樂 隊、搖滾歌手及中華傳統舞龍及鼓樂隊表演，並有30多家美食夜市攤位，創造當地民眾美好的回憶。

沙加緬度「首屆社區服務志願者表彰大會及夜市慶祝活動」現場有30多個攤位，熱鬧非凡。（李克供圖）

AAPI沙加緬度亞太商會（Sacramento Asian Pacific Chamber of Commerce）宣布SMUD首席執行官兼總經理Paul Lau為2022年亞太商會獎章獲獎者。商會表示，SMUD是沙加緬度當地電力供應商，持續發展新能源、綠色能源、環保能源及清潔能源，並以2030年實現二氧化碳零排放為目標，努力不懈。

Paul Lau表示，感謝商會給予SMUD鼓勵，身為SMUD首席執行官，他保證公司將持續服務地區、做出貢獻，特別是朝著可持續發展的新能源目標，繼續努力。他說，SMUD作為社區非盈利電力服務公司，宗旨是以低廉的價格，為社區提供安全、可靠、清潔、環保的電力供應，SMUD是社區的一部分，所以一直自願、真誠地致力於為社區服務。

SMUD首席執行官兼總經理Paul Lau（右）為2022 年亞太商會獎章獲獎者。（李克供圖）

SMUD是美國第六大社區擁有的非營利電力服務機構，70多年來一直在沙加緬度地區提供低成本、可靠的電力供應，SMUD因其創新能源效率計畫、可再生能源技術以及更健康的環境，提供的可持續解決方案，成為公認的行業領導者和先驅者。

沙加緬度亞太商會（Sacramento Asian Pacific Chamber of Commerce）成立於1993年，是當地最大的少數族裔商會，宗旨是讓所有多元化的社區小企業，都可以獲得經濟機會。多年來，商會一直將多樣性和包容性視為力量和機會的來源，商會代表當地數以千計的少數族裔企業主，包括 六千多家亞裔美國人和太平洋島民擁有的企業。

SMUD董事會成員Nancy Bui-Thompson（右）分享心得。（李克供圖）

亞太商會表示，為當地企業提供所需的技術支持、資源和公共宣傳，使他們成為包容性經濟的一部分，亞太商會相信合作的力量，目前正努力為老化的商業走廊沿線的小企業，推動技術支援和急需的政策改變，幫助企業制定戰略行動計畫，優先考慮當地核心經濟措施，實現更繁榮、公平和有彈性的地區經濟，並努力提升沙加緬度成為全美最多元、綜合性城市之一。

亞太商會動員員工和合作夥伴，確保小型企業獲得不斷變化的環境所需的資訊和資源的能力，商會幫助數以千計的企業申請商業貸款 和捐款，同時説明企業轉向數位商業模式。

除了頒獎外，當天活動也包含夜市，充滿了具有活力的亞太地區傳統文化，包括中華文化中的舞龍舞獅以及擊鼓表演，並有30多個攤位，展現了亞太地區各種文化與傳統特色，適合各個年齡層、各個族群的居民參加，是一場豐富、多元的仲夏夜晚會。

SMUD董事會成員Nancy Bui-Thompson表示，這場活動相當豐富，促進了地區族裔多元化的發展，希望今後能參加更多類似的活動，並替社區活動做出更多貢獻。