APAPA戴維斯分部 表彰亞裔人才 新冠疫情2年來首度舉辦

APAPA戴維斯分部本月14日在戴維斯國際屋舉行傑出領導獎暨亞裔傳統月慶典，表彰當地亞裔傑出優秀人才。（APAPA提供）

美國亞太裔公共事務協會（APAPA）戴維斯分部本月14日在戴維斯國際屋舉行傑出領導獎暨亞裔 傳統月慶典，表彰當地亞裔傑出優秀人才。這項活動由於新冠疫情 ，已經延後舉行了兩年，今年則是疫情以來首度舉行活動。

APAPA表示，戴維斯是個大學城，戴維斯加大的亞裔學生占學生總數27%左右，學校裡有不少亞裔學生組織，為了弘揚亞裔學生的文化並相互扶持幫助、參政議政，這群亞裔學生做了許多事情。戴維斯全城市的亞裔人口比率約為23%，有許多亞裔商人及亞裔團體，亞裔也在不同的崗位上，為社區做出許多貢獻，為了表彰他們的努力，APAPA戴維斯分部決定為他們頒獎，以資鼓勵。

由於疫情未歇，活動晚宴在戶外舉行，同時也有戴維斯加大學生們組織的交流溝通活動，大家相互認識，交流「領導的意義」，另外還有拍賣 活動，拍賣款項將做為2023年「領導獎」專項資金。

頒獎活動則在室內進行，共有三個戴維斯加大學生組織獲頒領導獎，獲獎組織分別是Bayanihan Clinic、Hmong Student Union和Vietnamese Student Association，各得500元活動經費和獎牌。

亞裔商人領導獎由Sophia's泰國餐廳老闆Kevin Wan所得、亞裔組織領導獎由新星中文學校所得、亞裔個人領導獎則由戴維斯火警營營長Emily Lo所得。APAPA表示，他們在各自的崗位上盡職盡責，樹立了亞裔人為社會出貢獻及典範。