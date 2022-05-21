寮國美國人和苗人美國人 （一）

本來要歇手一陣，可是朋友鼓勵多寫點苗人在美國的情況，就一鼓作氣寫下來了。一方面，很多人對苗人美國人的了解一空二白，另外一方面，老李一直關注著苗人的情況，還是知道幾分的。

寮國北邊與中國銜接，這也是苗族人和瑤族分布的地區。看一眼地圖，這裡是泰國 、寮國、越南 還有中國交界的地區。國家分國界，可是族裔和文化是不分的，而且在國界之前就有了。這裡還有講蒙古、高棉語系的少數民族。所以寮國的苗人和中國的苗族語言相通，只是口音不同罷了，寮國的苗人就是很久以前從中國移去的。交界的泰國、越南都有不少苗族人。

寮國人以佛教為主，有著悠久的歷史。主體民族是「佬族」，占56%，也就是傣泰族，與泰國的泰族差不多，語言也相似。而苗人多是薩滿教（Shaman），屬於泛靈論（Animism）。

美國的苗人來自於寮國，但是在人口普查中是分開的。實際上美國的苗人人數約有30多萬人，已經超過寮國人20多萬人。雖然他們大多數都是越戰後以難民身分來到美國，但是過程有些區別。

這篇文章用苗人而不是苗族，是因為要與中國、越南和泰國生活的苗族人分開。在美國稱他們的發音是「莽（Hmong）」，而不是「苗（Miao）」。

寮國和柬埔寨、越南一樣，曾經是法國的殖民地，而且是法屬印度 支那中最不發達的地區。二戰中日本占領了法屬印度支那，扶植起國王西薩旺馮，宣布獨立。二戰結束後，法國人又回來了，國王西薩旺馮又不得不宣誓效忠法國殖民統治。

1947年寮國被定義為一個隸屬於法蘭西聯盟的君主立憲制「自治國家」。到了1954年成為寮國王國。隨著法國在越南奠邊府戰役失敗，影響力消弱，不斷發展的是蘇聯和中國支持的紅色共產黨力量。

實際上，奠邊府之戰中國又出兵又出力，槍支彈藥全力以赴。美國擔心印度支那被共產黨赤化，開始積極介入。艾森豪總統曾說過，「一旦丟了寮國，剩下的東南亞將隨之丟失（If Laos were lost, the rest of Southeast Asia would follow）。」

在這之前的韓戰也是如此，美國真正的目的是想阻撓共產主義的擴張，幫助南韓堵截共產黨北韓的南進。現在中美目前的交惡，實際上也是兩種理念的對峙。一黨專政的制度和西方民主制度之間的競爭，老美擔心前者取代後者當世界老大的事。 （待續）