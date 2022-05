寮國美國人和苗人美國人 （一）

本來要歇手一陣,可是朋友鼓勵多寫點苗人在美國的情況,就一鼓作氣寫下來了。一方面,很多人對苗人美國人的了解一空二白,另外一方面,老李一直關注著苗人的情況,還是知道幾分的。

寮國北邊與中國銜接,這也是苗族人和瑤族分布的地區。看一眼地圖,這裡是泰國 、寮國、越南 還有中國交界的地區。國家分國界,可是族裔和文化是不分的,而且在國界之前就有了。這裡還有講蒙古、高棉語系的少數民族。所以寮國的苗人和中國的苗族語言相通,只是口音不同罷了,寮國的苗人就是很久以前從中國移去的。交界的泰國、越南都有不少苗族人。

寮國人以佛教為主,有著悠久的歷史。主體民族是「佬族」,占56%,也就是傣泰族,與泰國的泰族差不多,語言也相似。而苗人多是薩滿教(Shaman),屬於泛靈論(Animism)。

美國的苗人來自於寮國,但是在人口普查中是分開的。實際上美國的苗人人數約有30多萬人,已經超過寮國人20多萬人。雖然他們大多數都是越戰後以難民身分來到美國,但是過程有些區別。

這篇文章用苗人而不是苗族,是因為要與中國、越南和泰國生活的苗族人分開。在美國稱他們的發音是「莽(Hmong)」,而不是「苗(Miao)」。

寮國和柬埔寨、越南一樣,曾經是法國的殖民地,而且是法屬印度 支那中最不發達的地區。二戰中日本占領了法屬印度支那,扶植起國王西薩旺馮,宣布獨立。二戰結束後,法國人又回來了,國王西薩旺馮又不得不宣誓效忠法國殖民統治。

1947年寮國被定義為一個隸屬於法蘭西聯盟的君主立憲制「自治國家」。到了1954年成為寮國王國。隨著法國在越南奠邊府戰役失敗,影響力消弱,不斷發展的是蘇聯和中國支持的紅色共產黨力量。

實際上,奠邊府之戰中國又出兵又出力,槍支彈藥全力以赴。美國擔心印度支那被共產黨赤化,開始積極介入。艾森豪總統曾說過,「一旦丟了寮國,剩下的東南亞將隨之丟失(If Laos were lost, the rest of Southeast Asia would follow)。」

在這之前的韓戰也是如此,美國真正的目的是想阻撓共產主義的擴張,幫助南韓堵截共產黨北韓的南進。現在中美目前的交惡,實際上也是兩種理念的對峙。一黨專政的制度和西方民主制度之間的競爭,老美擔心前者取代後者當世界老大的事。 (待續)