慶亞太裔傳統月／知名視覺藝術家盛姍姍 用藝術打破族群無形牆

盛姍姍這次展出「開放的長城」中部分的水晶玻璃磚，有紅色、黃色、紅黃色、金色與透明五種，規格大小是與中國長城一樣。(記者熊移山／攝影)

盛姍姍(Sheng Shan Shan)為著名旅美華裔視覺藝術家，從1986年至今，全球有60多件的大型公共藝術作品出自她手，在世界前十大高樓中，就有四座擁有她的創作長期展出。盛姍姍的作品有著東西方融合的氣息，並在不同時期推動中美兩國公共藝術的發展。藉著慶祝亞太裔美國人傳統月，盛姍姍在南灣巴洛阿圖 (Palo Alto)坤利亞當代藝術畫廊(Qualia Contemporary Art)展出她著名的作品「開放的長城」，也讓記者有機會近距離專訪這位在世界公共空間領域聞名遐邇的藝術家、設計師。

2000年在上海金茂大廈創作總面積102平方米、3幅3聯巨型油畫「新千年的曙光」Dawn of new millennium，讓人感受到盛姍姍的豪邁氣息。(圖：盛姍姍提供)

★世界10大高樓 4座有她作品

盛姍姍的作品多是氣勢宏偉，讓人很難相信是出自一名女性之手。2000年在上海金茂大廈創作總面積102平方米、3幅3聯巨型油畫「新千年的曙光」（Dawn of New Millennium），就展現她的豪邁氣息。接著盛姍姍受威尼斯工作室邀請，開始用玻璃材料製作大型公共藝術。2004年香港國際金融中心2期「彩綢舞」、2007年邁阿密海港「海潮」、2009年「開放的長城」、2011年西安世界園藝博覽會「夢幻森林」、2018年深圳龍崗紅立方廣場「綻放」、2019年北京大興國際機場「24節氣」，無一不是讓人眼睛一亮的創作。

2019年北京大興國際機場「24節氣」，每兩片玻璃上繪製一幅代表一個節氣的畫面，近50片藝術玻璃迴旋排列、盤旋上升，代表二十四節氣在時空中的交替變化，及歷史長河中的中國傳統文化精髓。(圖：盛姍姍提供)

大型藝術雕塑「開放的長城」長18米、寬1米、高近3米，由2208塊水晶玻璃磚建造而成，代表著長城花了2208年建設。(圖：盛姍姍提供)

盛姍姍出生中國上海，是中國著名俄文名著翻譯家草嬰的女兒，1982年獲全額獎學金來美留學。盛姍姍表示，自己作品比較偏向開闊、磅礴的氣勢，主要還是因為受到俄國文學，那種深沉、大氣、悲憫的影響。她認為作品的大、小對於觀眾來說感染力是不一樣的，大的作品更能激發人們內心深處的想像力。

「開放的長城」運用威尼斯莫拉諾島(Murano)千年傳統水晶玻璃工藝，盛姍姍花了一年時間才完成這個雄偉的作品。(圖：盛姍姍提供)

這次展出的「開放的長城」就是一座長18米、寬1米、高近3米的大型藝術雕塑 ，由2208塊玻璃磚建造而成，也代表長城花了2208年時間建成。作品首次亮相於2009年第53屆威尼斯雙年展，後來也在2010年上海世界博覽會、2011年捷克布拉格Kampa博物館等多地巡迴展出。

2011年創作的的「美國藍調」，被譽為華人藝術家詮釋黑人音樂家的經典之作，長期在田纳西州纳什维爾國際機場展出。(圖：盛姍姍提供)

盛姍姍說，從古至今，「牆」一直是限制「人」進與出的象徵，這件作品利用運用威尼斯莫拉諾島(Murano)千年傳統水晶玻璃工藝，製作出與中國長城規格大小一樣的磚，這透明又精緻的城牆，顛覆人們對傳統防禦性城牆的概念。在當時2010年左右也是中國對外開放交流的高峰時期，這個作品除了象徵著中國當時開放的態度，也標誌中西文化時而透明，時而不透明的重大交叉狀態的時段。

在種族文化議題上的作品中，盛姍姍2011年創作的「美國藍調」（Pan American blue）和2012年的「華人 的記憶」（Active memory）都是發人深省作品；其中美國藍調更被譽為華人藝術家詮釋黑人音樂家的經典之作。作品是利用玻璃雕塑將美國鄉村音樂始祖DeFord Bailey演唱歌曲Pan American Blues的聲波呈現出來。

2012年的「華人的記憶」Active memory，以玻璃雕塑中國文字的方式呈現，目前收藏於舊金山華人康樂中心(Chinese Recreation Center)。(圖：盛姍姍提供)

★「華人的記憶」 刻畫華裔血淚

「華人的記憶」也利用玻璃雕塑，將中國古詩和19世紀末無辜新移民被關押「天使島」時，華人刻在牆上的七律詩詞血淚作品，以此提醒華裔移民，從工人到工程師、從廚師到醫師，華人更要融入這個社會，尊重多元文化，不要再將自己局限於華人社區。

公共藝術與一般藝術家創作有所不同，公共藝術的經費是建築費用的1%-5%來公開招標，讓專業藝術家按照當地地點、環境提出設計方案，所以每個公共藝術案件都是經過上百個藝術家投標(RFQ)後，再選出三至五人提出設計方案。

盛姍姍到目前為止在公共藝術的成就，不僅在華人圈無人出其右，在全球公共藝術界也極為罕見；長年居住在舊金山，兩年多來的疫情 讓她也有很深的感觸，她認為，種族之間的偏見往往是政治人物操弄的結果，本來藝術應該是超越「種族」隔閡最好的工具，但是這兩年藝術界多少也受到影響。但是她強調，越是這種情況，亞裔族群更應該團結起來、自立自強，用行動來證明對美國社會的貢獻。

盛姍姍指出，這次選「開放的長城」作品中局部的玻璃磚展出，在疫情過後的當下特別能顯出它的意義，彰顯各族裔文化的交流與屏障的問題。她呼籲大家開放、包容我們共同的現在和未來，在這個時刻，國與國、人與人之間，需要尋求更多的融合、交流和理解。

盛姍姍希望有機會可以把這一件作品放置在聯合國或是到美墨邊界展出，因為它要傳達的就是是透明、連接、愛和希望。

這次展出的坤利亞當代藝術畫廊位於矽谷的巴洛阿圖市中心，致力於展示傑出的知名藝術家和新興藝術家。畫廊總監許大學(Dacia Xu)表示，他們是在2020年疫情期間開幕，理念就是要成為藝術家與群眾之間的橋梁，也致力於與國內外藝術家、收藏家、策展人和學者建立持久的關係，並為灣區及其他地區的當代藝術和文化對話提供重要平台。