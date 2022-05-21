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屋崙私立名校大學預備學院改上網課 公立學區不跟進

編譯組／屋崙電
鑑於新冠病例激增，屋崙私立名校大學預備學院宣布本學年最後一周改為網路教學。（取自Google地圖）
鑑於新冠病例激增，屋崙私立名校大學預備學院宣布本學年最後一周改為網路教學。（取自Google地圖）

為了降低校園新冠感染率，屋崙私立名校「大學預備學院」（College Preparatory School）決定將本學年度最後一周的課程改為網路教學。不過，公立學區官員們則表示，不考慮學年最後一周改變教學模式。

大學預備學院19日上午宣布，即日起所有教師都將改為網路教學，但希望全校372名學生能有機會在5月27日返回校園參加期末考和畢業典禮。

鑑於灣區最近新冠病例激增，學院發展主任沙克納（Sara Sackner）表示，學校希望謹慎一些，因此決定改為網路教學，遏止病例繼續增加。她說：「網路教學是一項我們必須學會的技能。」

沙克納指出，儘管學校改為網路教學，校園會繼續開放，部分教職員還是會到校上班。

大學預備學院的作法是否會成為灣區其他學校效法的對象，還有待觀察。不過，東灣西康曲柯士達聯合學區（West Contra Costa Unified School District）表示，公立學校由於缺乏經費，不太可能採取相同措施。

19日接受舊金山紀事報（Chronicle）採訪的灣區公立學區官員們一致表示，他們不考慮在學年最後一周改變教學模式。

舊金山聯合學區發言人德尼克（Laura Dudnick）說：「我們一直與舊金山衛生局密切合作，遵守公共衛生指南，鼓勵接種疫苗和補強針，呼籲戴口罩，提醒學生和教職員若生病要留在家中。」

同樣地，屋崙聯合學區發言人佐佐木（John Sasaki）表示，他們沒有計畫改為網路教學。他指出，即使學區上個月已解除口罩令，大部分的學生和教職員仍然沒有取下口罩，此舉應該可以避免病毒傳播。

學區 口罩 灣區

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