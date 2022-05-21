地下支撐牆 恐阻礙金山千禧大廈修復

已傾斜25吋的舊金山千禧大廈又出現新問題。(Getty Images)

已經傾斜25吋的舊金山 千禧大廈又出現新問題；深埋在舊金山SoMa區土壤中的地下支撐牆，可能會阻礙耗資1億元的建築物修復工 作。千禧大廈修復計畫「周邊樁升級」(perimeter pile upgrade，簡稱PPU)從去年開始進行。

千禧大廈周邊樁升級工作是透過基岩中安裝樁，來阻止建築物北側與西側的下沉，然後將重量轉移到對面角落，並期望最終扭轉傾斜。目前傾斜測量為28吋。

SoMa區土壤中的地下支撐牆是厚度3呎、高度90呎的鋼和水泥地下牆，在最初塔樓建造過程中作為保土系統的一部分安裝，以便在隔壁建造五層深的停車場。但是，這個地下支撐牆可能破壞千禧大廈的修復計畫。

不過，領導修復計畫的工程公司「Simpson Gumpertz & Heger」總工程師韓堡(Ronald Hamburger) 2019年曾表示，平整建築物所需的反向傾斜，不會受到牆壁的阻礙，並且隨著重心向東轉移，整面牆都會沉入土中。他指出，支撐牆是已預期的事，自2014年最早參與項目以來，就知道這堵牆的存在。

韓堡補充對地基的分析說明，在升級工程完成後約一年內，千禧大廈建築西北角將恢復過去沉降的約1-1.5吋，建築物應會恢復約三或四吋，並在未來 40年持續發生「少量」的平整。

在維持千禧大廈安全的同時，總工程師韓堡今年稍早確切表達修復的緊迫性，他告訴舊金山審計與監督委員會，儘管大廈建築仍然安全，但計畫需要恢復進行並快速完成。然而，自2021年開始進行修復以來，周邊樁升級一直有問題發生。

耗資1億元的修復工作，包括修復建築物北側與西側的下沉、沿著基岩安裝250呎深的52根樁。但在2021年9月，由於施工導致「在安裝樁時清除多餘土壤」，大廈塔樓在幾周內又下沉了一吋，修復工作突然暫停。有部分專家認為，暫停工作稍晚了數個月。韓堡當時表示，暫停工作有效阻止與建築相關的沉降與傾斜，並正致力開發改進施工方法，讓計畫安全進行。