我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

地下支撐牆 恐阻礙金山千禧大廈修復

編譯組／灣區電
已傾斜25吋的舊金山千禧大廈又出現新問題。(Getty Images)
已傾斜25吋的舊金山千禧大廈又出現新問題。(Getty Images)

已經傾斜25吋的舊金山千禧大廈又出現新問題；深埋在舊金山SoMa區土壤中的地下支撐牆，可能會阻礙耗資1億元的建築物修復工作。千禧大廈修復計畫「周邊樁升級」(perimeter pile upgrade，簡稱PPU)從去年開始進行。

千禧大廈周邊樁升級工作是透過基岩中安裝樁，來阻止建築物北側與西側的下沉，然後將重量轉移到對面角落，並期望最終扭轉傾斜。目前傾斜測量為28吋。

SoMa區土壤中的地下支撐牆是厚度3呎、高度90呎的鋼和水泥地下牆，在最初塔樓建造過程中作為保土系統的一部分安裝，以便在隔壁建造五層深的停車場。但是，這個地下支撐牆可能破壞千禧大廈的修復計畫。

不過，領導修復計畫的工程公司「Simpson Gumpertz & Heger」總工程師韓堡(Ronald Hamburger) 2019年曾表示，平整建築物所需的反向傾斜，不會受到牆壁的阻礙，並且隨著重心向東轉移，整面牆都會沉入土中。他指出，支撐牆是已預期的事，自2014年最早參與項目以來，就知道這堵牆的存在。

韓堡補充對地基的分析說明，在升級工程完成後約一年內，千禧大廈建築西北角將恢復過去沉降的約1-1.5吋，建築物應會恢復約三或四吋，並在未來 40年持續發生「少量」的平整。

在維持千禧大廈安全的同時，總工程師韓堡今年稍早確切表達修復的緊迫性，他告訴舊金山審計與監督委員會，儘管大廈建築仍然安全，但計畫需要恢復進行並快速完成。然而，自2021年開始進行修復以來，周邊樁升級一直有問題發生。

耗資1億元的修復工作，包括修復建築物北側與西側的下沉、沿著基岩安裝250呎深的52根樁。但在2021年9月，由於施工導致「在安裝樁時清除多餘土壤」，大廈塔樓在幾周內又下沉了一吋，修復工作突然暫停。有部分專家認為，暫停工作稍晚了數個月。韓堡當時表示，暫停工作有效阻止與建築相關的沉降與傾斜，並正致力開發改進施工方法，讓計畫安全進行。

復工 舊金山

上一則

聖荷西市中心鐵路安靜區啟用 深夜禁鳴喇叭

下一則

屋崙私立名校大學預備學院改上網課 公立學區不跟進

延伸閱讀

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折
騷擾病人、跟蹤醫師…反墮胎人士闖舊金山總院遭檢控

騷擾病人、跟蹤醫師…反墮胎人士闖舊金山總院遭檢控
金山灣區「媽媽教室」講座 名廚黃寶元20日上線

金山灣區「媽媽教室」講座 名廚黃寶元20日上線
灣區遊民激增 康縣升35%最驚人 金山和蘇諾瑪縣略降

灣區遊民激增 康縣升35%最驚人 金山和蘇諾瑪縣略降
支持台灣加入WHA 僑團金山大遊行

支持台灣加入WHA 僑團金山大遊行

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家認為，結合疫苗抗新冠口服藥，可望達到新冠零死亡目標。圖為輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

口服藥+疫苗 專家：新冠「零死亡」可期

2022-05-14 02:19
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認