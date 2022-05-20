服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

輝瑞藥廠（Pfizer）生產的抗新冠口服藥Paxlovid，聲稱可以快速、方便、顯著保護老年人和其他高危人士免於出現重症或死亡，被譽為是對抗新冠的突破性發明。然而，最近幾周傳出，一些民眾完成這項處方藥的五天療程後，很快又染疫，檢測 再次呈陽性，其中一人是休士頓貝勒醫學 院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學學院（National School of Tropical Medicine）院長霍特茲（Peter Hotez）。

霍特茲17日推文表示，在完成Paxlovid五天療程後，他又開始出現流鼻水和喉嚨痛的症狀，快篩檢測結果再度呈陽性。他說：「我以為自己已經完全康復。雖然這現在還是個謎，我們最終會找出答案的。」

妻子最近染疫、正在服用Paxlovid的舊金山 加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）18日表示，他們夫婦倆因為擔心「反覆感染」（rebound infection），一起看電視時都戴著口罩，同時把家中窗戶都打開。

不斷變異的新冠病毒不但在某個程度上可以躲過疫苗的攻擊，迫使人們必須接種多次補強針，難道現在還可以能擊敗這個五個月前才獲得緊急授權使用的最新奇蹟藥物？Paxlovid是否還值得服用？

醫學專家表示，他們不清楚為何有些人透過服用Paxlovid擊敗新冠病毒後，會在短時間內重新生病，但認為接受Paxlovid的治療仍是值得的。

白宮官員18日表示，Paxlovid是對抗新冠的重要武器，美國目前平均每日開出2萬張Paxlovid處方箋，呼籲民眾不要對反覆感染的報導反應過度。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，反覆感染並不是新聞，在其他種類病毒傳染病中也出現過。

陳子平說：「在這整件事上，我擔心人們會因為一棵樹而失去整座森林，失去Paxlovid可以提供的利益；這些反覆感染應該是例外，而非規則，到目前為止，大部分服用Paxlovid的染疫者病情恢復得都比較快。」

瓦賀特認為，儘管有反覆感染的機率，妻子服用Paxlovid仍然是「絕對」值得的。至於延長服用Paxlovid的天數，對降低反覆感染的機率是否有幫助？瓦賀特說：「在看到支持Paxlovid的真實數據之前，我們應該不會再服用它。」

輝瑞和美國食品藥物管理局（FDA）都指出，在臨床實驗中，完成Paxlovid五天療程的病人中，有1%到2%的病人在檢測呈陰性不久後轉回陽性，或體內病毒含量再次上升，服用安慰劑的病人也有類似的情況，但都沒有出現嚴重症狀。