拒接種遭解雇 舊金山消防員提陰謀論抗辯

拒接種疫苗的舊金山消防員，用「錯誤訊息」和陰謀論對抗解雇。 （美聯社）

今年2月開始對拒絕接種COVID-19疫苗 的舊金山 消防員的解雇程序已接近尾聲；消防局1735名員工中有17人拒絕接種疫苗，迄今已有13人被解雇。在50多個小時的聽證會上，消防部門堅持不接受拒絕疫苗的消防員，以及這些支持者批評公共衛生秩序、提出的陰謀論，還將市政府比作專制政權。

雖然舊金山擁有84%的疫苗接種率，但帶有政治色彩的抵制接種潮流似乎在一部分消防員中得以盛行。去年6月，他們中的103人和其他89名城市雇員向市府人力資源部門提交了相同的信件，拒絕了疫苗強制令，聲稱這侵犯了他們 「上帝賦予的和憲法規定的權利」。

堅持拒絕接種者在10月被解除職務，被安排無薪休假，並得到一個沒有時間限制的離職聽證會，以確定解雇是否成立。消防局發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）說，每個被解雇的員工都可以在遵守疫苗規定後重返工作崗位。

聽證會上，公眾發言者誦讀經文，援引紐倫堡審判，並引用關於武漢實驗室或冠狀病毒中蛋白質的 「種族特性的未經證實」的理論。這些消防員及其支持者將聯邦食品和藥物管理局（CDC）及世界衛生組織認為是安全有效的疫苗，比作強制注射。一些人堅持認為，只有上帝才能告訴他們該在他們的身體裡放什麽。

但消防局官員拒絕在健康令上讓步。消防局長尼科爾森（Jeanine Nicholson）在3月份為前消防員克里肯（Michael Kricken）舉行的聽證會上表明自己的立場和職責：執行衛生令，要求消防員在2021年10月13日之前接受全面的注射。

雖然舊金山市的健康令允許醫療條件和有 「真誠宗教信仰的人」獲得豁免，規定符合條件的未接種疫苗的員工必須戴口罩 ，每周接受一次COVID-19的測試，但尼科爾森不允許消防局內任何人走這條替代道路。

她說，若消防員因拒絕接種疫苗而無法被派往處理弱勢群體，她將無法管理這個消防部門。在克里肯的聽證會上，關於勞工政策的爭論迅速演變為激烈的政治攻擊。

最後一個消防員解雇聽證會結束後，市政府官員將繼續聆訊那些錯過接受補強針的6月30日最後期限的急救人員。