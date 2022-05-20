華人捐貝律耶薩學區職業桌球桌 推廣運動

朱感生（中）參加桌球桌的受贈儀式。（記者李榮／攝影）

為推廣桌球運動，讓更多人能認識桌球，桌球教練、Table Tennis America（TTA）經營者沈海龍，19日在貝律耶薩聯合學區 （Berryessa Union School District）朱感生等人的見證下，贈送七張職業桌球桌給該學區。陪同前往的還有前中國國家隊、全美排名前20名的選手鄭璞（Zheng Pu）、以及該學區畢業校友、柏克萊加大 （UC Berkeley）校隊隊長Angela Guan表演，吸引滿場歡呼。

貝律耶薩聯合學區居民亞裔眾多，轄區內包括多所華人熟悉的小學與初中，學生總人數約8000多人。貝律耶薩聯合學區學區總監福恩特詩（Roxane Fuentes was）指出，非常感謝朱感生等人的牽線，以及沈海龍的慷慨，讓學生能夠有機會更進一步認識桌球，接觸桌球運動。

學區在收到職業桌球桌之後，當日就在Sierramont Middle School初中安排桌球表演，也讓學生與前來的桌球專業運動員 對戰。七張桌球桌將遊學區分配使用。

朱感生的妻子周雲菊表示，桌球是很好的運動，希望有更多人能認識桌球、參與桌球運動，也感謝沈海龍等人回饋社區的善舉。她並進一步表示，除了貝律耶薩聯合學區以外，沈海龍也還會在密爾比達聯合學區捐贈七張職業桌球桌。

當日前往的表演桌球的選手鄭璞，是前中國國家桌球隊球員，被美國桌球協會邀請擔任WTT世界巡迴賽美國賽評審，也是現任美國女子國家桌球隊奧運選手張安（Lily Zhang）的教練，幫助張安獲得2021年世界桌球錦標賽混合雙打的銅牌，也是美國自1959年以後，第一塊世界頂級大滿貫賽事的獎牌，幫助美國隊在該項目上取得歷史性的突破。

另一位前往表演的桌球運動員Angela Guan以前也畢業於貝律耶薩聯合學區的Noble小學，她在該學區的Piedmont middle school中學就讀一年後，改為在家就學（home-school）；之後進入柏克萊加大，目前攻讀資料科學相關領域。