中美珠心算學會檢定 今年實體現場舉行

中美珠心算學會舉辦第29屆珠算心算檢定測驗。（中美珠心算學會提供）

中美珠心算學會日前在紐華克舉辦第29屆珠算心算檢定。今年為實體現場舉行，且與美東及美中同步辦理，隨後也辦理線上的檢定。由於新冠肺炎疫情 尚未完全結束，學會依然小心防疫，現場要求量體溫和戴口罩，並在試場維持一定的社交距離，讓參加現場檢定的學生分散為三個場次進行。

中美珠心算學會會長周雅莉表示，在新冠肺炎疫情之下大家都不容易，學會也盡力做到有效的防控措施，以確保學生的學習的成果展現與檢定順利，讓學生以及家長都能真正放心。學會也感謝所有老師、義工和家長全力支持配合，才能順利圓滿舉行檢定。

她指出，學生參加現場考試，也算是同儕的同場競技。雖然檢定測驗是以自我挑戰、自我提升、自己成長為主，但在同儕競比的氛圍下，更能提高學生奮進的心性與鬥志。考場內，學生在相同的時間壓力下快速運算，追求更優良的表現與成績的卓越。

中美珠心算學會更進一步透露，將於5月29日辦理第12屆儲備師資訓練第一階段，儲備師資訓練的第二階段則於明年1月分辦理。此外，2022年世界城市杯珠算心算數學競賽將在7月31日由日本 群馬縣珠算聯盟主辦，中美珠心算學會將協助承辦所有國外隊參加的雲端聯網競賽。然而，也因新冠肺炎疫情的影響，所有國外隊恐無法到日本參賽，只能網路和其他地區的學生在網上競技，互相交流分享成果。