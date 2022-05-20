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「中華民國國民現居國外證明書」表格 經文處供下載

記者李榮／灣區報導
許多僑胞因疫情無法回台，勞保局已制定「中華民國國民現居國外證明書」專用表格。（本報檔案照片）
許多僑胞因疫情無法回台，勞保局已制定「中華民國國民現居國外證明書」專用表格。（本報檔案照片）

舊金山台北經濟文化辦事處指出，中華民國勞動部勞工保險局已經制定「中華民國國民現居國外證明書」專用表格，提供具有中華民國國籍、因長期居留國外致戶籍遭遷出，為申請勞工保險給付、職業災害保險給付或國民年金保險業務，依規定應檢送經我國駐外單位驗證的居住證明者下載使用。

表格已置放勞工保險局局全球資訊網「便民服務／書表下載專區／其他」項下（網址為：www.bli.gov.tw/0107046.html）以及舊金山經文處官網「領務／文件證明／申請現居國外居住證明」頁面，歡迎舊金山經文處轄區僑民下載使用。

經文處表示，自2019年底爆發新冠肺炎疫情以來，因台灣採取邊境管制措施，導致許多僑胞無法返台親自申領國民年金，必須先向駐外館處申請居住證明後寄回國內申請。然而，由於勞保局前未提供制式表格供民眾下載使用，致全球各館處要求民眾出具的文件及表格不一。有鑑於此，經文處函請外交部協洽勞保局研議制訂統一書表，方便民眾下載運用。

勞保局日前對外公布，前述書表自即日起可供海外僑民下載使用，勞保局也同時強調，申請人如為外國籍或已放棄本國國籍者，不適用該書表，仍應檢附其目前所居住國家之有效身分證明文件，向駐外館處申請驗證。另，居住在中國大陸地區（不含香港及澳門）者，因現行已有大陸辦理涉台事務公證處出具的「生存公證書」及經財團法人海峽交流基金會核驗的制式文書，所以建議仍採既有方式辦理。

經文處提醒，申請人如果是事先上網完成預約、可至駐處臨櫃親辦者，應在經文處領務人員或指定人員面前在「中華民國國民現居國外證明書」上簽名或承認為其簽名。如果採用郵寄申請，該書表應填妥後，先經當地公證人、驗證主管機關公（認）證、驗證申請人簽名後，再送經文處驗證。以上兩種方式，均請同時填妥「文件證明申請表」，申請費用每份15元。另，由於舊金山經文處目前領務處理量仍居高不下，文件齊備的居住證明處理時間約三周，人手有限的情況下希望僑胞諒解，並耐心等候作業時間。

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