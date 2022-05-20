最新調查：半數灣區公司混合式工作 將成新常態

遠程與辦公室上班的混合式工作型態，逐漸成灣區職場新常態。(Getty Images)

儘管近來新冠確診數又開始增加，灣區 大部分雇主表示，已開始讓員工重返辦公室。根據「灣區委員會」(Bay Area Council)調查，半數灣區公司已達到遠程與辦公室上班的混合式工作型態目標，將成為矽谷職場「新常態」。

灣區委員會最新調查顯示，雖然先前因為新冠確診激增、導致大部分公司取消返回辦公室計畫，但目前情況已經改變。即使當地確診數增加，有超過80%雇主於4月份表示，將讓員工重返辦公室。3月份與2月份的此一比率分別為68%與56%。

委員會研究經理萊茲(Abby Raisz)表示，除非新冠疫情因出現瘋狂變種病毒而大規模增加確診病例，她認為，灣區工作型態已進入混合式新常態。數據顯示，灣區大部分雇主都能接受混合式工作，可藉此減少辦公室空間以降低支出，員工目前也已習慣遠程辦公所帶來的好處。

許多灣區員工表示，他們想念同事，以及能夠親自與同事間進行交流與協作機會。但是，是否願意周一至周五每天進辦公室？答案通常是：「不。」

舊金山科技初創公司「Threekit」將施行一個月一次回辦公室上班的政策，30歲的經理史泰爾芙斯(Michael Stellfox)說，他再也無法回到辦公室全職工作，在家工作節省許多上下班勞頓時間。他現在有充足時間健身、洗衣與烹飪，生活質量更佳。同時，相信公司也將獲益，因為他將省下的通勤時間，投入工作。

委員會調查發現，約有半數灣區雇主4月份表示，在「新常態」混合式工作模式之下，規畫讓無須在辦公室現場工作的員工，一周三天進辦公室上班。有五分之一雇主則希望，員工一周有兩天到辦公室上班。約有17%雇主希望，員工能一周到公司四天。期望恢復恢復每天到辦公室工作的雇主比率，與希望完全遠程工作雇主比率，兩者皆為4%。

委員會報告指出，即使是一周三天，對部分蘋果 員工來說，還是太多了。他們發信給高層主管提出反對聲音，獲得超過1000個來自現任與前任蘋果員工的連署簽名。

根據建築安全監控公司「Kastle」資料，灣區返回辦公室員工，少於美國其他主要大都會 地區。嚴格衛生命令導致灣區許多商業停止營運、或縮減規模，此外，灣區有多達45%職位可以遠程完成。萊茲表示，這些可在家辦公的工作，大都在科技業領域。