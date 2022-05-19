金山灣區「媽媽教室」講座 名廚黃寶元20日上線

金山灣區媽媽教室將再度舉辦名廚講座，今年由名廚黃寶元院長主講。（記者李榮╱翻攝）

金山灣區 「媽媽教室」自2006開始推動的「僑委會台灣美食 巡迴講座」已有16年歷史，成僑胞最熱愛與推崇的活動之一。過去都是由僑委會安排名廚到海外巡迴示範，不過近年卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，已經是連續第三年暫停實體展演。

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗表示，今年因疫情的不確定性，幾經思考後只好還是忍痛停擺。但在喜愛美食媽媽們不斷的詢問、關心與鼓勵下，志工再度越洋與台灣的醒吾餐飲學院黃寶元院長聯繫磋商，審慎研議之後終獲首肯，預計將以視訊方式，透過視訊軟體Zoom舉行台灣美食巡迴講座。

高玉麗介紹，這次的菜餚更為特別，醒吾科技大學觀光餐旅學院長黃寶元將以代表餐飲的黃、綠、紅三色概念為發想基礎，並結合南韓、新加坡、日本特色料理，為媽媽們呈現在家即可輕鬆料理且營養滿點的「韓式海鮮蔬菜鍋」、「星洲炒米粉」與「小黃瓜鮪魚捲」。

她表示，黃寶元從事教職前為業界優秀的專業廚師，曾任職凱悅飯店等知名餐廳，之後又自創餐飲品牌，在餐飲業相當有成就。後來是因為有感於自身必須不斷精進，且體認到廚藝傳承的重要性，因此在十多年前投入教職至今，近年還於研究所進修博士學位，是業界少見文武兼備的師資。

為使料理的風味呈現更貼近當地文化，黃寶元邀請校內兩位韓籍老師，包括應用外語系張秀任老師與推廣教育中心金聖姬老師，共同參與烹飪與拍攝工作，過程中與兩位老師活潑有趣的互動讓廚房充滿輕鬆開心的氣氛。黃寶元表示，希望透過本次活動，能將烹飪的樂趣傳達給螢幕前的媽媽們，同時發揮自己的創意，並藉由料理結合家人情感。

「美食講座」仍將續採「公開免費」Zoom平台線上視訊教學。題目：「台灣名廚越洋教春季盛宴～～～亞洲料理123～紅、黃、綠三色料理」。

講員：台灣名廚黃寶元院長。上課時間：5月20日(周五)10時至11時30分。上課地點：Zoom Meeting。課程10分鐘前提前開放，Meeting ID：998-806-3500, Password：Modesto101 [M請大寫])。詢問電話：(408)252-7070。