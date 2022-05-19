環宇珠算學術學會頒獎典禮 恢復現場舉辦

環宇珠算學術學會舉辦頒獎典禮。（記者李榮╱攝影）

環宇珠算學術學會檢定證書及頒獎典禮日前在南灣華僑文教中心舉行，包括駐舊金山 經濟文化辦事處副處長朱永昌、南灣華僑文教中心副主任徐廣梅，以及庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）、庫比蒂諾市議員魏虹、佛利蒙市議員邵陽、中華民國 僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員蔡秀美、中華民國國慶委員會主任委員馬蒨君等人都到場祝賀。

今年的主持人首次由環宇珠算學術志青團員武瑞岐及塗婉琳擔任，兩人用年輕有活力方式帶動整個典禮。環宇珠算學術學會會長謝秀枝表示，由於疫情 的關係，老師及學生已經在線上上課兩年，除了疫情最開始時停辦了檢定考試，第二年的檢定考試就改為心算的線上考試，今年則採取心算線上考試珠算現場考試，而停辦兩年的現場頒獎典禮也終於在今年順利恢復舉辦。

副處長朱永昌致詞表示，珠心算是獨特的中華文化遺產，很佩服謝秀枝會長及團隊對於傳承珠心算文化傳統和技能的使命感和貢獻。過去兩年受疫情影響，實體課程難以舉辦，環宇珠算協會透過線上教學，各項學習活動才能持續進行。這次終於有機會藉實體的頒獎典禮，表揚學生過去這段期間的努力成果，「這些成果令人欣慰，也代表同學們一個階段的成就。盼望同學們未來更加精進，藉由珠心算技巧在整體學習上有所助益，也藉志青團活動展現服務精神及領導才能。」

徐廣梅也補充，珠心算可以說是祖先的智慧，更是中華文化重要的遺產，環宇珠算學術學會的努力非常具有意義。她並歡迎學生多接觸優質傳統文化，也鼓勵學生參與僑委會英語服務營等活動。

當日共有約400多位學生及家長出席，除了檢定證書頒發以外，還有20位學生獲得獎學金。另外，當天會中也表揚了去年的志青團成員及今年高中畢業進入大學的學生。