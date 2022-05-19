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員工反對 蘋果重返辦公室計畫延後

編譯組／庫比蒂諾電
內部強烈反對，蘋果延後實施員工重返辦公室計畫。（Getty Images）
內部強烈反對，蘋果延後實施員工重返辦公室計畫。（Getty Images）

蘋果公司原訂5月23日起，公司員工每周必須回到公司上班三天。然面臨內部重要員工離職抗議與灣區新冠疫情惡化影響，蘋果將暫緩執行每周回公司三天規定。

蘋果公司規定員工從今年4月起，每周必須回公司上班兩天。許多矽谷大公司允許員工遠距工作，蘋果每周回公司三天規定是一重大變革。

如今蘋果雖然暫緩回公司上班三天計畫，仍繼續執行原來兩天上班規定。員工回到蘋果庫比蒂諾總部上班時，如在同一空間有他人出現時，雙方都必須戴上口罩。根據彭博新聞社(Bloomberg)報導，蘋果目前沒有計畫何時展開每周回公司上班三天規定。

灣區目前為加州新冠疫情最嚴峻地區，除此天時不利外，蘋果內部員工對回公司上班抱怨連連。灣區許多科技公司如推特(Twitter)或軟體公司Salesforce已全面採取遠距工作，蘋果仍堅持員工回到公司上班計畫。

蘋果掌管機器學習部門的主管古德飛羅(Ian Goodfellow)今年5月初辭職，據稱離職主因是公司要求停止遠距上班。公司員工對古德飛羅離職表示關切。

一名蘋果員工表示，許多公司都允許員工遠距工作，甚至公布遠距工作徵才廣告，可是就蘋果公司而言，改變成遠距工作環境是不可能的事情。

另一名蘋果員工表示，公司離職員工相當多，愈來愈多人只是另找工作，默默離職，不在發言抗議，如果疫情繼續惡化，流失這麼多員工對公司可能不利。

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