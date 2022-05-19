聖荷西警長、市長發表警務咨文 提7大改善警局方案

聖荷西警長馬塔（左）和市長李卡多（右）發表警務咨文，提出改善警局現況的計畫。（電視新聞截圖）

聖荷西 市長和警局局長18日召開記者會發表警務咨文，提出改善警局的計畫。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）和警局局長馬塔（Anthony Mata）在記者會上承認，聖荷西警局最近受到內部醜聞和謀殺案激增等一連串打擊。最近一次醜聞是前警員多明格茲（Matthew Dominguez）在執勤時做出自慰舉動，被開除後由馬塔親自送他出警局。

多明格茲最近接獲報案前往一棟民宅執勤，因為對該家庭的23歲女兒產生興趣，竟在現場做出自慰舉動，因而被捕。

聖荷西警局最近還有其他四名警員面臨刑事和違法指控，包括：一名警員在尋找被綁架嬰兒時喝醉，一名新進警員因吸食過量芬太尼死亡，一名警員提供線民冰毒換取情報，一名下班警員在海沃酒駕被捕。

為了改善警局現況，馬塔提出一項七大重點方案，包括新進人員的新試用期、新藥物酒精檢測 方式和資源、精神健康檢查、主管在負責培訓和解決衝突方面的新責任等。

馬塔在記者會上表示，他不會容忍警員違背公眾信任，做出不當或犯罪行為。在進一步調查這些事件後，一定會追究這些警員的責任。

馬塔說：「我已明確設定界線，若涉及嚴重的不當行為，那就是你在聖荷西警局當差的最後一天。」

馬塔還說：「身為這個組織的領導人，我希望公眾能從我口中聽到訊息。我在此明確表示，我不會為我們做出犯罪行為的警員找任何藉口。我們必須也應該達到比公眾期望更高的標準，這是我對警局所有男女員工的期望。」

除了警局內部的問題，警局外的情勢也十分困難。今年到目前為止，聖荷西已經發生11起凶殺案，光是本周就有三起。

此外，加州 審計局最近發現一些證據，顯示加州多個大警局，包括聖荷西警局在內，存在警員偏見問題。